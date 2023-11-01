Ведущий шоу Хто зверху? на Новом канале Богдан Шелудяк (Буше) рассказал о проблемах со здоровьем.

Богдан Шелудяк — что известно о болезни

В сториз на личной странице в Instagram Буше сообщил, что серьезно заболел — у него диагностировали синдром Гийена-Барре по типу Миллера Фишера.

По словам Шелудяка, из-за болезни он не чувствует конечностей, не может самостоятельно стоять на ногах. Также у ведущего Хто зверху проблемы со зрением и голосом.

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— Знаете, мы так беспечно относимся к собственной жизни, когда не реагируем на тревогу, сидя на диване, когда на мотоцикле быстро катаемся, ну я о себе. И не понимаем всю опасность того, что может с нами случиться. Я реально едва говорю. Я вам хочу сказать — относитесь к своей жизни и здоровью более ответственно. Не то, чтобы я не ответственно относился к здоровью и что-то конкретно привело к такой ситуации, но я понимаю, что постоянные стрессы и нервы тоже являются тому причиной, — сказал Шелудяк.

Коллега Шелудяка, телеведущая Леся Никитюк призвала подписчиков поддержать блогера.

— Нам с вами надо его поддержать. Я очень верю в силу желания, силу мысли. Если мы это сделаем коллективно, он обязательно выздоровеет. Я вообще не знаю, как это могло произойти с таким молодыми красивым парнем, который постоянно в зале, ведет здоровый образ жизни. Но все мы под Богом ходим и не знаем, что может быть с нами. Бодя, держись, я знаю, что ты выздоровеешь, нам с тобой еще вести Хто зверху?, не один сезон, — сказала Никитюк.

Что известно о синдроме Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре — это редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

В тяжелых случаях это может приводить к параличу ног, рук или мышц лица. У 20-30% людей поражается грудная мускулатура, что затрудняет дыхание. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых мужчин.