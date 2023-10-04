Відоме подружжя Девід і Вікторія Бекхеми уперше заговорили про період, коли футболіста звинуватили в зраді. Спортсмену приписували роман із помічницею Ребеккою Лус у 2003 році.

Непросту тему подружжя зачепило в документальному серіалі Бекхем, у якому розповідається про життя футболіста. Досі достеменно не відомо, чи була зрада, Девід і Ребекка нібито зблизилися, коли він перебував в Іспанії та грав за Реал Мадрид.

За словами Вікторії, це був найскладніший період у її житті і вона перестала відчувати, що вони з Бекхемом пара.

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– Ми були один проти одного, якщо бути зовсім чесним. До Мадрида іноді було таке відчуття, що ми проти всіх інших, але ми були разом і ми були пов’язані. Але коли ми були в Іспанії, було відчуття, ніби й одне одного в нас немає. І це сумно. Я навіть передати вам не можу, наскільки це було важко. І як це вплинуло на мене, – зі сльозами на очах сказала Вікторія.

Сам Девід зізнався, що досі не розуміє, як вони пережили кризу у стосунках у 2003 році. Тим часом вони розуміли, що їм потрібно врятувати сім’ю. На той момент у подружжя вже було двоє синів – Бруклін і Ромео.

Раніше ми публікували трейлер документального серіалу про Девіда Бекхема від Netflix. Він складається з чотирьох серій. Прем’єра серіалу – 4 жовтня.