Танцовщица Илона Гвоздева не позвонит ведущему Владимиру Остапчуку, даже если ей будет плохо. В этом артистка призналась в разговоре со Славой Деминым. Говорит, просто не сошлась характерами со своим бывшим партнером по танцевальному шоу.

Как Илона Гвоздева относится к Владимиру Остапчуку

Танцовщица объяснила, что имеет разные взгляды на жизнь с Остапчуком.

— Мы ни на каком уровне, кроме танцевального, не сошлись. У нас разные взгляды на жизнь, на шоу-бизнес, на людей, на отношение к людям, — пояснила Гвоздева.

Артистка продолжает общаться с бывшей женой шоумена и имеет о нем собственное мнение. Илона Гвоздева добавила, что не подписана на экс-партнера по шоу в соцсетях. Вместе с тем отметила, шо в украинском шоу-бизнесе для нее нет людей, с которыми бы она не поздоровалась даже из-за ссоры.

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— Как говорится, что было — то сплыло. Мне кажется, сильный человек — это тот, который прощает, а не злорадствует и помнит что-то до мелочей, — отметила танцовщица.

Илона Гвоздева поздоровалась бы даже с Владом Ямой, которого часто критикуют за то, что уехал из Украины в первые дни полномасштабного вторжения.

Общается ли Илона Гвоздева с Melovin

Напряженные отношения сложились между Гвоздевой и Melovin во время танцевального проекта. Певцу не понравилось, как хореограф критикует его выступления на шоу. Сейчас Илона считает, что та ситуация была надуманной.

— Мне кажется, история, которая была смонтирована на тот момент с Melovin, вообще исходила не от нас, — резюмировала танцовщица.

Со временем все затихло, и особого негатива от этой ситуации у артистки не осталось.

— Я видела его несколько раз. Мы проходили, здоровались нормально. Ничего такого, на другую улицу я не перехожу и он тоже, — отметила Илона Гвоздева.

Танцовщица добавила, люди часто делают выводы о ней, основываясь на экранном образе. Хотя на самом деле она другой человек.