Танцовщица Илона Гвоздева рассказала поклонникам, планирует ли она еще какие-то изменения после операции по увеличению груди. Как оказалось, все остальное артистку в себе вполне устраивает.

Артистка устроила рубрику Вопрос-ответ в Instagram и рассказала немало подробностей о своем постоперационном состоянии. В частности отметила, что ее переполняют эмоции счастья и любви к себе. Илона Гвоздева призналась, что теперь чувствует себя хорошо как внутренне, так и внешне. Вместе с тем есть нюансы, которые сейчас повлияли на быт танцовщицы.

Артистка уточнила, что душ для нее пока под запретом. Потом придется обращаться за помощью к мужу. Не сможет пока Илона вернуться и к своему любимому делу — танцам. Ее ждет реабилитация в полтора-два месяца, после чего, если позволят врачи, она сможет возобновить занятия.

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Операцию по увеличению груди Илона Гвоздева сделала в киевской клинике 25 октября. В комментарии для ЖВЛ она рассказала, что ее импланты соответствуют второму размеру.

Фото: Илона Гвоздева