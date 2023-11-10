Танцівниця Ілона Гвоздьова не подзвонить ведучому Володимиру Остапчуку, навіть якщо їй буде погано. У цьому артистка зізналася в розмові зі Славою Дьоміним. Каже, просто не зійшлася характерами зі своїм колишнім партнером по танцювальному шоу.

Як Ілона Гвоздьова ставиться до Володимира Остапчука

Танцівниця пояснила, що має різні погляди на життя з Остапчуком.

– Ми ні на якому рівні, крім танцювального, не зійшлися. У нас різні погляди на життя, на шоу-бізнес, на людей, на ставлення до людей, – пояснила Гвоздьова.

Артистка продовжує спілкуватися з колишньою дружиною шоумена і має про нього власну думку. Ілона Гвоздьова додала, що не підписана на експартнера по шоу в соцмережах. Разом з тим зазначила, шо в українському шоу-бізнесі для неї немає людей, з якими б вона не привіталася навіть через сварки.

Зараз дивляться

– Як-то кажуть, що було – то загуло. Мені здається, сильна людина – це та, яка пробачає, а не зловтішається і пам’ятає щось до найменших дрібниць, – зазначила танцівниця.

Ілона Гвоздьова привіталася б навіть з Владом Ямою, якого часто критикують за те, що виїхав з України у перші дні повномасштабного вторгнення.

Чи спілкується Ілона Гвоздьова з Melovin

Напружені стосунки склалися між Гвоздьовою та Melovin під час участі у танцювальному проєкті. Співаку не сподобалося, як хореографиня критикує його виступи на шоу. Зараз Ілона вважає, що та ситуація була надуманою.

– Мені здається, історія, яка була змонтована на той момент з Melovin, взагалі виходила не від нас, – резюмувала танцівниця.

З часом все затихло, й особливого негативу від цієї ситуації у артистки не лишилося.

– Я бачила його кілька разів. Ми проходили, віталися нормально. Нічого такого, на іншу вулицю я не переходжу і він теж, – зазначила Ілона Гвоздьова.

Танцівниця додала, люди часто роблять висновки про неї, базуючись на екранному образі. Хоча насправді вона інша людина.