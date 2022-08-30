Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не кулинаром.

Мужчина учился на художника, думает, если бы его жизнь сложилась не так, возможно, он бы рисовал портреты в Одессе на пристани, имел бы свою галерею и продавал дорогие работы.

Мог Эктор играть и на виолончели, однако когда они с мамой ходили в консерваторию, такого класса не было.

Сейчас смотрят

— Сейчас бы где-то во Львове на площади давал жару с уличными музыкантами. Или все же стал ветеринаром — так сильно полюбил Чубаку из Звездных войн, что у меня две собаки породы грифон. Интересно иногда задуматься над тем, где бы мы были, если бы переломный момент был другим, — подытожил Хименес-Браво.

Отметим, что во время полномасштабной войны в Украине Эктор Хименес-Браво остается в нашей стране. Во время российского вторжения он находился в родной Колумбии, однако прервал отпуск и отправился помогать беженцам в Польше.

В апреле шеф-повар приехал в Украину.