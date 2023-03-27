Музыкант и комик Владимир Дантес впервые прокомментировал совместный трек его бывшей супруги Нади Дорофеевой с ее новым возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуриным.

Произошло это во время шоу, в котором команде артистов, в составе которой был и Дантес, нужно было отгадать исполнителя песни по комментариям подписчиков. Один из комментариев был таким: А зачем ему та шапка в доме? Там холодно или он стесняется своей лысины?

Дантес сказал, что он знает, о какой композиции идет речь.

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— Этот комментарий точно подходит под трек, который мне очень нравится. В нем много правды, жизни, души. Это песня Надежды Дорофеевой. Она называется Щоб не було, — отметил Владимир.

После он добавил, у него есть собственный любимый комментарий к композиции, который ему присылали в direct многие.

— Я, конечно, всех ненавижу, но очень люблю. Мой самый любимый комментарий под этим видео, мне все его прислали, там написано: Выжили Дантеса из дома, — смеясь сказал музыкант.

Напомним, недавно Дорофеева впервые спела на сцене вместе с Кацуриным. Михаил признался – появление на сцене было для него настоящей неожиданностью.