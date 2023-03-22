Украинский певец Дантес поделился своим весенним настроением с фанатами. Артист рассказал, что благодаря приходу весны у него появилось вдохновение.

Свои мысли Владимир опубликовал в Isntagram.

— Я так искренне радуюсь! Хоть каждый день нехватка витаминов, усталость борется с “встану и как пойду на турники” — сейчас я точно счастливее, чем зимой, — начал свою мысль музыкант.

Дантес добавил, что куча друзей возвращается в Украину с приходом весны, и это вдохновляет. Не исключено, что в скором будущем артист выпустит альбом, продолжается работа и над другими проектами.

Сейчас смотрят

Владимир признается — есть и простые желания, помимо целей в творчестве.

— Еще сильно хочется купаться в реке, а лучше — в Черном море, где-то в Евпатории. И на набережной покупать чебуреки и запивать их молодым вином, — заявил о желании отдохнуть в освобожденном Крыму.

Ранее Дантес рассказал об интимной жизни после 24 февраля 2022 года. Первые месяцы после полномасштабного вторжения он думал, что интим и вовсе для него закончился. Он добавил, что секс стал не самым главным в жизни вообще.