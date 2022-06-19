Украинская группа Антитела в День отца посвятила свою песню У книжках погибшим на полномасштабной войне украинским воинам.

Сама композиция вышла в 2015 году, однако остается актуальной по сей день.

— Он выучит все цвета, цифры и буквы, окончит школу, институт. Узнает о любви и дружбе, радости и разочаровании. Возможно, станет крупным изобретателем или известным комиком, возможно, напишет важный программный код, спасет кому-то жизнь… Но уже никогда не узнает одного – голоса папы. У войны есть много смыслов… Но ею нельзя оправдать детские слезы. Никогда, — написали Антитела в Instagram.

Ролик к песне также тронет до глубины души, как и судьбы детей, которые постарали от действий российских оккупантов.

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— В этот День отца — посвящается всем воинам, которые отдали жизнь за Украину и навсегда стали ангелами-хранителями для своих детей, — отметили музыканты.

Отметим, с началом полномасштабной войны Антитела вступили в ряды теробороны ВСУ. Ранее Тарас Тополя рассказал, что времени на написание новых песен у них нет, однако после победы они выпустят новый альбом, который будет светлым, радостным, мощным и положительным

Фото: Антитела