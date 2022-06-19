Український гурт Антитіла в День батька присвятив свою пісню У книжках загиблим на повномасштабній війні українським воїнам.

Сама композиція вийшла у 2015 році, проте залишається актуальною досі.

– Він вивчить усі кольори, цифри та літери, закінчить школу, інститут. Дізнається про любов і дружбу, радість і розчарування. Можливо, стане великим винахідником або відомим коміком, можливо напише важливий програмний код, врятує комусь життя… Але вже ніколи не впізнає одного – голоса тата. Війна має багато сенсів… Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи, – написали Антитіла в Instagram.

Ролик до пісні також торкнеться глибини душі, як і долі дітей, які постаралися від дій російських окупантів.

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– У цей День батька – присвячується всім воїнам, які віддали життя за Україну та назавжди стали ангелами-охоронцями для своїх дітей, – зазначили музиканти.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Антитіла вступили до лав тероборони ЗСУ. Раніше Тарас Тополя розповів, що часу на написання нових пісень у них немає, однак після перемоги вони випустять новий альбом, який буде світлим, радісним, потужним і позитивним.

Фото: Антитіла