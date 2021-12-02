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Не контролирую это в прямом эфире: Дорн признался, почему не спешит на Евровидение

2 декабря 2021, 19:54
Марина Корзун
Не контролирую это в прямом эфире: Дорн признался, почему не спешит на Евровидение
Источник: Иван Дорн

Иван Дорн хотел бы выступить на Евровидении как гость. Но вот в роли участника музыкального конкурса он себя не видит.

В интервью Славе Демину Дорн признался, что виной всему — неконтролируемое сглатывание слюны, которое присуще ему из-за сильного волнения.

— Этому были свидетели многие люди, особенно в прямых эфирах. Когда я пою и когда меня оценивают, срабатывает эффект наблюдателя, который влияет на сам процесс. Когда от чьей-то оценки зависит, пройду ли я дальше в шоу, это всегда накладывает определенное волнение. Происходит  непоправимый момент — я пою и неконтролируемо сглатываю слюну. Это происходит каждый раз, когда меня оценивают, — признается Дорн.

По словам артиста, на живых концертах этого нет, а вот в прямых эфирах, когда все камеры включены и направлены на него, иногда бывает.

— Поэтому для меня Евровидение пока непобедимая история, которая может случиться, а может и нет, — добавил он.

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Евровидение , Иван Дорн
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