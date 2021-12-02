Не контролирую это в прямом эфире: Дорн признался, почему не спешит на Евровидение

Иван Дорн хотел бы выступить на Евровидении как гость. Но вот в роли участника музыкального конкурса он себя не видит.

В интервью Славе Демину Дорн признался, что виной всему — неконтролируемое сглатывание слюны, которое присуще ему из-за сильного волнения.

— Этому были свидетели многие люди, особенно в прямых эфирах. Когда я пою и когда меня оценивают, срабатывает эффект наблюдателя, который влияет на сам процесс. Когда от чьей-то оценки зависит, пройду ли я дальше в шоу, это всегда накладывает определенное волнение. Происходит непоправимый момент — я пою и неконтролируемо сглатываю слюну. Это происходит каждый раз, когда меня оценивают, — признается Дорн.

По словам артиста, на живых концертах этого нет, а вот в прямых эфирах, когда все камеры включены и направлены на него, иногда бывает.