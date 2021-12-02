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Не контролюю це у прямому ефірі: Дорн зізнався, чому не поспішає на Євробачення

2 Грудня 2021, 19:54
Марина Корзун
Не контролюю це у прямому ефірі: Дорн зізнався, чому не поспішає на Євробачення
Джерело: Іван Дорн

Іван Дорн хотів би виступити на Євробаченні як гість. Але в ролі учасника музичного конкурсу він себе не бачить.

В інтерв’ю Славі Дьоміну Дорн зізнався, що виною всьому – неконтрольоване ковтання слини, яке властиве йому через сильне хвилювання.

– Цьому були свідками багато людей, особливо у прямих ефірах. Коли я співаю і мене оцінюють, спрацьовує ефект спостерігача, який впливає на сам процес. Коли від чиєїсь оцінки залежить, чи я пройду далі в шоу, це завжди накладає певне хвилювання. Відбувається непоправний момент – я співаю і неконтрольовано ковтаю слину. Це відбувається щоразу, коли мене оцінюють, – зізнається Дорн.

За словами артиста, на живих концертах цього немає, а от у прямих ефірах, коли всі камери включені та спрямовані на нього, іноді трапляється.

– Тому для мене Євробачення поки що непереможна історія, яка може статися, а може й ні, – додав він.

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Теги
Євробачення , Іван Дорн
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