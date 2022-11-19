Взял перерыв в карьере: Хемсворт узнал о предрасположенности к болезни Альцгеймера

Австралийский киноактер Крис Хемсворт узнал, что у него есть склонность к болезни Альцгеймера, поэтому он решил сделать перерыв в карьере.

Об этом звезда фильмов киновселенной Marvel узнал во время съемок документального сериала Limitless. Тогда Хемсворт проверял, на что способен человек на пике своей физической формы, и как он может замедлить старение.

После анализов врачи сообщили актеру, что у него сразу две копии гена APOE4, от отца и матери. Известно, что это сочетание приводит к повышенному риску болезни Альцгеймера.

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– Многие из нас любят избегать разговоров о смерти, надеясь, что мы ее как-то избежим. Мы верим, что в конце концов разберемся с этим. А потом вдруг тебе говорят, что есть некоторые индикаторы, указывающие именно на этот путь. И сейчас ты осознаешь реальность. Осознаешь свою смертность, — подчеркивает известный актер.

Хемсворт поделился, что это еще не диагноз, однако это повышает вероятность развития болезни в 8-10 раз. Актер признает, что, несмотря ни на что, рад, что узнал эту новость раньше времени.

По словам киноактера, это позволит ему быть готовым, поддерживать хорошую физическую и ментальную форму. Хемсворт шутит, что если будет забывать некоторые вещи, то теперь это можно будет списать на деменцию.

Болезнь Альцгеймера – самый распространенный тип деменции. Это состояние, во время которого мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением.