Елена Зеленская в Prada снялась для Vogue вместе с паралимпийцами

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с паралимпийцами украсила обложку журнала Vogue. Ноябрьский выпуск глянца посвятили проекту Без ограничений.

Украшением номера стала стильная черно-белая фотосессия. Жена президента выбрала для нее приталенный жакет Dolce&Gabbana, белое платье-макси от бренда Prada, а дополняли элегантный образ каблуки от Jimmy Choo.

На фото с первой леди позировал пловец Андрей Трусов. Его образ составлен из водолазки от MISBHV, вельветовых штанов Dolce & Gabbana и кроссовок Acne Studios. Также на снимке легкоатлетка Анастасия Москаленко. Для съемки она одела плащ Totême, свитер BOBKOVA.

К съемке приобщили и других героев, показавших себя на олимпиаде в Токио. В частности, Евгения Богодайко, Максима Крипака, Оксану Ботурчук, Елизавету Мерешко, Лидию Соловьеву, Наталью Морквич, Михаила Сербина и Марину Литовченко.

Новый выпуск Vogue посвятили проекту Без ограничений, который проходит под патронатом первой леди. Примечательно, что Елена Зеленская впервые появилась на обложке Vogue два года назад. Тогда в интервью она говорила о своих инициативах на посту первой леди. В частности, речь шла об отсутствии барьеров. Этот проект, в частности, предусматривает разработку безбарьерной инфраструктуры в городах Украины для людей с инвалидностью, пожилых людей, семей с детьми.

На своей странице в Instagram Елена выразила восхищение спортсменами и рассказала, что мечтает увидеть их лица на школьных тетрадях.

— О каждом из них можно снимать фильм, у каждого своя сильная личная история. Я мечтаю, чтобы на тетрадках наших школьников был не Роналду, а Максим Крипак. Когда общаешься с паралимпийцами, понимаешь, что это светлые, жизнерадостные люди, и хочется сделать как можно больше для них, — отметила Елена Зеленская.