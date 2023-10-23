В понедельник, 23 октября, отмечается День работников рекламы, а также Международный день школьных библиотек.

Согласно новоюлианскому календарю, верующие сегодня чтят память святого апостола Иакова.

Подробнее о праздниках 23 октября, приметах и запретах дня — далее в материале.

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Какой сегодня праздник в Украине

23 октября свой профессиональный праздник отмечают люди, которые причастны к созданию и размещению рекламы.

День работников рекламы основали в 1994 году. К празднованию сегодня также присоединяются маркетологи и PR-специалисты.

По одной из версий, этот праздник родился по инициативе Алана Ардасенова, студента, который работал рекламным агентом газеты Бизнес Экспресс. Дату 23 октября он выбрал неслучайно, поскольку именно в этот день Алан получил свой первый заказ.

Какой церковный праздник 23 октября

В церковном календаре сегодня — День памяти апостола Иакова. Он был одним из трех ближайших учеников Иисуса Христа.

Иакова часто называют “братом Господним”. По одной из версий, он был сыном Иосифа Обручника от первого брака, мужа Девы Марии.

Согласно преданию, Иисус Христос явился Иакову после своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви.

Таким образом, на долю апостола Иакова выпала особая деятельность: он не путешествовал с проповедью по разным странам, как другие апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме.

Кто празднует День ангела 23 октября

Согласно новому календарю, день ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

Что нельзя делать 23 октября

Сегодня нельзя злиться и обижаться. Также не рекомендуется давать деньги в долг, поскольку вам их не вернут.

Что можно делать сегодня

К этому дню наши предки старались заготовить как можно больше дров. Считалось, что их большое количество гарантирует уют и тепло всю зиму.

Чтобы получить помощь в трудной ситуации, сегодня стоит помолиться святому Иакову. К нему часто обращаются больные и нуждающиеся.

Согласно лунному календарю, 23 октября рекомендуется потратить время на активный отдых или длительную прогулку.

Народные приметы на 23 октября