Фронтвумен електро-фолк гурту Onuka Наталія Жижченко сказала, що навряд чи її майбутнє буде пов’язане зі сценою. Можливо, зірка продовжить співати, але виступи будуть вузькоспрямованими.

Наразі артистка дає благодійні концерти, на яких збирає кошти на підтримку України, однак після перемоги бачить себе в іншій діяльності.

– Думаю, навряд чи воно (майбутнє. – Ред.) буде на сцені. Можливо, це будуть точкові проєкти, вузькоаудиторні, менш популярні музично. Але я бачу своє майбутнє, свою діяльність у відродженні України, зокрема Чернігова, зокрема майстерні, зокрема цього етнографічного простору, – зізналася Наталя.

Вона додала, що хоче створити етнографічний музей на базі родинної садиби, де дідусь зірки Олександр Шленчик виготовляв музичні інструменти.