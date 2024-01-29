Хореограф Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева зізналися, на кого чекають. Зіркове подружжя поділилося думками стосовно статі своєї дитини. Зараз Наталія перебуває на 18-му тижні вагітності.

На кого чекають Євген Кот та Наталія Татарінцева

Зіркове подружжя поки що не знає, буде в них хлопчик чи дівчинка – інтригу тримають до гендерної вечірки. Проте Євген зазначив, що чекає на сина.

– Хочу, щоб першою дитиною нашою був хлопець, щоби він виріс, і потім була в нього сестричка молодша, і він захищав сестричку, – розповів танцівник.

Наталя додала, що в такому разі зберігався б баланс у сім’ї.

Зараз дивляться

– Бо в нас багато дівчат: у нас кішка – дівчинка, я – дівчинка, собака – дівчинка і тільки два коти, – пояснила майбутня мама.

Виявилося, що один з них – то сам Євген Кот, а другий – їхній домашній улюбленець, якого називають Бандит. Водночас Наталія Татарінцева додала, що за її відчуттями вона носить дівчинку.

Про те, що пара чекає на першу дитину стало відомо в кінці минулого року – на Різдво. Це стало справжнім дивом, адже раніше подружжю ставили діагноз “безпліддя”. Під час першого УЗД дружини Євген Кот не зміг стримати сліз.