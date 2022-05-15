Следующее Евровидение – в свободной Украине! Первые лица ЕС поздравили Kalush Orchestra с победой

На Евровидении 2022 в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Конечно, ребят сразу начали приветствовать первые лица страны, в частности, президент Владимир Зеленский.

Однако Kalush Orchestra также получил немало поздравлений от чиновников из Европы. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал, что это свидетельство непреклонной поддержки в борьбы за свободу.

— Поздравляем Украину с победой в Евровидении. Это яркое отражение не только вашего таланта, но и твердой поддержки вашей борьбы за свободу, — отметил Джонсон.

Президент Евросовета Шарль Мишель поздравил Kalush Orchestra на украинском и привел цитату из песни коллектива.

— Искренние поздравления Kalush Orchestra с победой. Хочу, чтобы в следующем году Евровидение проходило в Киеве в свободной и соборной Украине, — подчеркнул Шарль Мишель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также присоединилась к поздравлениям.

— Поздравляем Kalush Orchestra и Украину с победой на Евровидении. Сегодня вечером ваша песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу по всему миру. ЕС с вами, – заявила глава Еврокомиссии.

Со своей стороны, президент Европарламента Роберта Мецола отметила, что в следующем году конкурс пройдет в свободной Украине.

— Поздравляем Kalush Orchestra и Украину! В следующем году в Киеве – в свободной Украине. Я там буду. Слава Украине! – отметила Мецола.