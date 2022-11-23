23 ноября Россия вновь произвела масштабный ракетны обстрел Украины. Страна-террорист всячески пытается оставить граждан нашей страны без света, тепла, газа и воды, выпуская ракеты по инфраструктуре и мирному населению.

Украинцы уверенны — нас не сломить и не запугать, поскольку правда на нашей стороне, добро всегда побеждает зло, а единственное, что может делать РФ — сражаться не на поле боя, а с гражданским населением. Все мы возмущены тем, что творит страна-агрессор, звезды шоу-бизнеса тоже высказывают свое негодования, всячески поддерживая людей.

Телеведущая Маша Ефросинина отметила, что кое-что у РФ все же получается делать хорошо, и это — доказывать свое звание страны-террориста.

Сейчас смотрят

Ведущий Андрей Бедняков подошел к своему высказыванию с юмором, обнародовав карту острова Бали, однако перед этим дописал несколько букв.

Певица MamaRika написала, что очень сильно хорошо слышала один из взрывов, а также обнародовала последствия прилета в Киеве.

— Грохнуло так, что окна чуть не вылетели. Связи нет, света и воды тоже. Вы как? — поинтересовалась артистка у подписчиков.

Телеведущая Екатерина Осадчая отметила, что с каждым таким обстрелом мы становимся все злее.

— Горите в аду, твари. Мы еще злее и вы нас не сломаете, — подчеркнула она.

Певица Джамала сказала, что РФ продолжает геноцид украинского народа.

— Это происходит снова. В который раз российские ракеты летят на наши города. Геноцид украинского народа продолжается. Берегите себя! — написала исполнительница.

Певица Оля Цибульская попросила подписчиков беречь себя.

— Мы выстоим, — лаконично написала она.

Исполнительница Тина Кароль отметила, что большая часть Украины осталась без электроэнергии.

— Мы должны защитит людей, детей, будущее мира. Это проблема каждого, — написала артистка.

Певец Владимир Дантес “поблагодарил” соседей за то, что те оставили нас без света и воды.

— Я хочу увидеть вашу смерть, — отметил он.

Актриса Мила Сивацкая сказала, что у нее закончились слова, чтобы выражать свою злость.

— Просто мрази. Они делают это специально. Они все понимают и за это ответят, — подчеркнула артистка.

Певец Alekseev рассказал, что лично насчитал пять взрывов за окном.

— Прямые попадания в жилые дома, авто, объекты госинфраструктуры, убийства мирных жителей, среди которых есть новорожденный младенец. Такие действия очень напоминают истеричный и отчаянный крик непослушного ребенка, которые не может смириться со своим наказанием и пакостит, ломая все свои игрушки, — высказался артист.

Он добавил, что такое поведение никогда ничего не меняет в глобальном смысле, а заплаканного провокатора в итоге ставят в угол. Страна-террорист изолирует себя все больше с каждым днем, а ее армия с позором проигрывает на поле боя.