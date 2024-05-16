День вышиванки, который отмечается 16 мая, является важным праздником для каждого украинца, ведь это еще одна возможность почтить традиции и почувствовать гордость за свой народ.

Украинцы стали все чаще носить вышитые рубашки или платья в повседневной жизни, демонстрируя таким образом свой патриотизм и гражданскую позицию.

По случаю праздника ведущие Фактов ICTV рассказали, что символизирует вышиванка именно для них и почему важно передавать традиции из поколения в поколение. А дизайнер Юлия Магдыч поделилась, что смотивировало ее создать бренд современной этнической одежды.

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Юлия Магдич

По словам дизайнера, история создания бренда Yuliya Magdych началась, когда она сделала несколько вышиванок для себя и друзей. После этого люди захотели приобрести ее рубашки и платья.

— Я много путешествую, поэтому часто друзья просят привезти что-то традиционное из Украины. Я очень хотела создать что-то, чтобы можно было выстраивать свой собственный бренд страны и ассоциироваться с традиционным и красивым нарядом, как с Францией у людей сразу ассоциируется — любовь, круассаны, духи, так и Украина ассоциировалась с вышиванками. Вышиванка — это душа Украины на ткани. Щедрая, глубокая, многогранная, — сказала Юлия.

Оксана Гутцайт

Ведущая Оксана Гутцайт отметила, что вышиванка для нее является символом украинского народа и нашей истории.

— В вышиванке важно все: и каждый крестик, и ниточка, каждый цвет и ткань имеют значение. Эта одежда передавалась от бабушек и прабабушек к внукам и должна передаваться будущему поколению. Люди закладывали в них огромный смысл, верили, что вышиванки могут защищать детей, могут оберегать от невзгод, или вышивали одежду на удачу. Маленькие девочки умели вышивать уже с 5 лет, этому учили и прививали любовь.

Сейчас, возвращаясь к историческим событиям и нашему настоящему, мы знаем, сколько людей погибло, сохраняя свои вышиванки, как их закапывали и прятали под страхом смерти, чтобы их не уничтожили. Как военные страдали в плену из-за татуировки с орнаментом вышиванки, как людей расстреливали, убивали и пытали из-за вышитых рубашек и их любви к Украине.

Поэтому для каждого украинца вышиванка — это то, что мы носим в сердце, это действительно уже наше ДНК. Это то, что мы унаследовали от людей, которые воевали за вашу независимость, за то, чтобы Украина была свободна, и она будет свободна. Слава Украине!

Юлия Сеник

Юлия Сеник призналась, что имеет несколько вышиванок и носит их как на праздники, так и в повседневной жизни. С особой гордостью ведущая надевает украинский наряд за рубежом, чтобы показать всем, откуда она родом.

— Это символ украинской силы! Наше культурное оружие! Генетический код великого народа, который борется за свою свободу! У меня есть несколько вышиванок, ношу в повседневной жизни, на праздники, на Пасху, День Независимости, даже без повода — всегда с большой гордостью! Когда езжу за границу, всегда беру с собой, например, желто-голубое вышитое платье. Всегда узнают, что я из Украины, выражают уважение. А москали обходят десятой дорогой, остерегаются!

Петр Демьянчук

Петр Демьянчук имеет в своем гардеробе две вышиванки — праздничную и повседневную. По словам ведущего, любовь к традиционной одежде у него появилась в 16 лет.

— Я видел вышиванки на моих родных, которые рассказывали мне о ее силе и важности, но в детстве я не мог этого понять. Поэтому любовь к вышиванкам у меня появилась с 90-х, в мои 16 лет, во время пробуждения национального сознания.

Вышиванка — это код нашей нации, это символ ее идентичности, как язык, герб, гимн, вера, песня, армия и другое. Она олицетворяет любовь к своей земле, к истории, к будущему, к каждому украинцу. Она важна, как оружие для победы!

Андрей Ковальский

А вот Андрею Ковальскому и его детям рубашку собственноручно вышила жена. За это дело она взялась, когда забеременела первенцем. Теперь же все члены семьи Ковальских имеют эксклюзивную вышиванку.

Ведущий признался, что надевает вышиванку исключительно на праздники, например, на Пасху или День Независимости.

— Вышиванка для меня очень важна, это больше, чем просто одежда. Это то, что поддерживает нашу связь с предками, потому что каждый крестик и узор имеют значение и смысл. Я вырос в обычной квартире в большом городе, ребенок из Советского Союза, и в то время вышитых рубашек не видел. Но, приезжая к бабушке в деревню на все лето, я видел, как она украшала иконы и картины вышитыми рушниками.

У нее была вышитая рубашка, которую она надевала на праздники и на все знаковые события. День вышиванки — это важный праздник, это наша традиция, как гимн или песня. Это наша связь с поколениями, это генетический код, ДНК, которая прописана внутри. Мы должны праздновать и носить вышитые рубашки, они показывают, кто мы, показывают, что мы не “адин народ”, что мы аутентичная и самобытная нация с глубокими и богатыми традициями.