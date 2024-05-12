Ведущая Лилия Ребрик покрестила третью дочь Аделину. Крестными родителями малышки стали шоумен Анатолий Анатолич и ведущая Ирина Хоменко.

Лилия Ребрик покрестила третью дочь

Знаменитость поделилась, что этот день пополнил копилку ее счастливых воспоминаний. Она добавила, что во время таинства крещения ее наполнили гармония и спокойствие, а также наконец показала поклонникам лицо своей дочери.

— Ощущать в темные времена такой свет внутри — очень ценно. Это был очень теплый во всех смыслах день. Очень уютный. Очень семейный. Очень наш день, — рассказала Лилия.

Анатолий Анатолич признался, что для него большая честь стать крестным отцом для Аделины.

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— Этот день — пример для меня. Пример того, что жизнь и добро всегда побеждает! Еще одна очаровательная украиночка получила защиту своего ангела и немного защиты от своих крестных родителей, — отметил крестный.

Торжественное событие для семьи Лилии Ребрик и ее мужа Андрея Дикого состоялось в Свято-Выдубицком монастыре в Киеве.

Аделина появилась на свет в марте, у нее также есть две старшие сестры Диана и Полина.