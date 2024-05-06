Ведущая Лилия Ребрик, которая в середине марта родила третью дочь Аделину, сразу после Пасхи занялась важным делом. Помогала ей в этом средняя дочь Полина.

Лилия Ребрик рассказала, что делала после Пасхи

В Светлый понедельник, который также называют поливальным, многодетная мать отправилась на поиски храма, где можно будет окрестить маленькую Адель. В Instagram Лилия Ребрик показала, где побывала.

— Светлый день в светлых заботах. Выбираем место для крестин Адельки! — прокомментировала фото Лилия.

В сториз Лилия Ребрик поделилась видео, которое сняла возле святыни. Она с восторгом отметила, как густо здесь цветет сирень, наполняя окружающую среду тонким ароматом.

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Подписчики узнали локацию и указали в комментариях, что Выдубицкий монастырь будет хорошим выбором для проведения крестин.