Ведущий Тимур Мирошниченко признался, что они с женой Инной начали процесс усыновления ребенка. Супруги еще до полномасштабной войны хотели это сделать, однако во время ее приняли окончательное решение.

По словам Тимура, в этом процессе все не так просто, а потому нужно много времени. Об этом он рассказал в эфире одного из утренних шоу.

— Это очень серьезный и длительный процесс. До непосредственного знакомства с ребенком мы должны пройти некоторые процессы, которые могут продолжаться от нескольких месяцев до полугода или года, — сказал ведущий.

У супругов уже есть двое детей — четырехлетняя дочь Мия и трехлетний сын Марко. Поэтому Мирошниченко говорит, важно, чтобы ребенок был приблизительно такого же возраста, чтобы им троим было комфортно.

Сейчас смотрят Переглянути цей допис в Instagram Касательно пола — пара пока что не определилась, также они спрашивают мнение у своих детей. — Пол у детей мы постоянно спрашиваем и здесь все меняется постоянно. Мия, например, хочет братика, а Марк сестренку. То Мия сестричку, а Марк почему-то злого братика, — поделился Тимур. Читайте также: Тебя уже любят без слов. Пэрис Хилтон впервые стала мамой Фото: Тимур Мирошниченко

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