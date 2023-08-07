Американская модель Белла Хадид рассказала о проблеме со здоровьем. У звезды – болезнь Лайма, и Белла поделилась своими успехами в борьбе с этим серьезным недугом.

Мыслями и благодарностью за поддержку знаменитость поделилась в Instagram.

— Та маленькая я, которая страдала, гордилась бы взрослой мной за силу воли и борьбу. Спасибо маме за сохраненные медицинские записи, верила в меня и поддерживала. Жизнь с болезнью Лайма выбила меня из колеи. Быть грустным тогда, когда вокруг столько любви и возможностей — самая непонятная вещь в мире, — начала свои мысль Белла.

Звезда показала снимки, которые сделала в процессе лечения. Она призналась, что выбирала самые позитивные из них.

Модель добавила, что с ней сейчас все в порядке, и она не жалеет о борьбе с болезнью. Хадид также подбодрила тех, кто столкнулся с такой же проблемой в жизни.

— Если вы боретесь — все наладится. Я обещаю это, оставайтесь сильными и верьте в свой путь, идите по своей правде. Я благодарна за жизнь на фоне 100 с лишним дней лечения Лайма, хронической болезни почти 15 лет невидимых страданий, стоили того, чтобы всю жизнь дарить любовь и быть собой, — призналась звезда.

Напомним, что болезнь Лайма — это инфекционная болезнь, которую передают клещи при укусе. К счастью, на сегодня есть лекарства для лечения — в зависимости от сложности ситуации, можно использовать антибиотики, или же отправиться в инфекционный стационар.