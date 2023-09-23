Предложение руки и сердца — важное событие в жизни как мужчины, так и девушки. В отношениях двух, когда те точно уверены в том, что они рядом со своим человеком, рано или поздно наступает этот момент. И он должен быть незабываемым, чтобы пронести его в памяти сквозь года.

Если вы сейчас на этом этапе своей жизни, но не знаете, как лучше его организовать, мы вам поможем. Факты ICTV расскажут, как сделать предложение руки и сердца.

Когда можно и нельзя делать предложение

Сперва нужно разобраться — когда можно делать предложение, а когда не стоит. Вы должны быть уверенны, что время пришло, и тут речь даже не о том, сколько вы вместе со своей половинкой, а о совместном будущем.

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Обсудите планы на жизнь, как вы видите свое развитие в качестве пары. Возможно, кто-то готов к свадьбе только тогда, когда есть собственное жилье или успешная карьера, а, может, ваше отношение к браку абсолютно разное.

Предложение стоит делать в том случае, если вы уверены в том, что ваш партнер тоже этого хочет и уже готов к новому этапу в своей жизни.

Как сделать предложение руки и сердца

Вариантов, как сделать предложение — множество. Тут все зависит от вашей фантазии и предпочтений, однако некоторые идеи мы вам подскажем, вдруг вы выберете именно ее.

В ресторане

Звучит довольно банально, однако это классика. Возможно, у вас есть любимое или особенное заведение, где, например, состоялось ваше первое свидание.

В ресторане можно просто заказать ужин, во время которого с букетом цветов преподнести коробочку с кольцом, а можно проработать целый сценарий с администрацией. Например, договориться, чтобы вместо блюда официант вынес украшение вечера, или заказать музыкальное сопровождение.

К слову, этот вариант не подходит для людей, которые не любят излишнего внимания, если, конечно, вы не собрались арендовать целое заведение.

На крыше

Сейчас множество локаций, которые предоставляют свои услуги на крыше. Например, это может быть полупрозрачная сфера, оформленная в романтическом стиле. Туда вы можете пригласить свою половинку на свидание, заказать ужин, подарить ей цветы, а после на фоне панорамы города неожиданно сделать предложение руки и сердца.

Во время квеста

Такую идею можно воплотить как дома, так и на улице. Подготовьте игру с загадками, маршрутом, подсказками. В ходе решений головоломок финальным станет вручение кольца. Не стоит придумывать слишком сложные задачи, чтобы не поставить вторую половинку в неловкое положение.

Во флешмобе

Здесь вам понадобится помощь прохожих или знакомых, можно, конечно и друзей, однако лучше, чтобы девушка их не знала. Вам также нужно знать маршрут своей второй половинки на встречу к вам. Нужно заранее договориться с теми, кто встретит ее по пути, вручать ей по цветку.

В конце выйдите сами с букетом и преподнесите эти долгожданные слова.

В путешествии

Это необязательно должно быть на фоне Эйфелевой башни или на Долине бабочек в Турции. Возможно, вы собрались в поход в горы, чем не прекрасное место сделать предложение на вершине?

К слову, блогер Олег Машуковский сделал предложение своему парню на Говерле. Не любите горы? Не проблема. Это могут быть водопады, смотровые площадки и многое другое. Зависит от местности, куда вы решите отправиться вдвоем.

Как сделать предложение девушке дома

Предложение руки и сердца можно сделать и дома, главное — атмосфера, которую создадите вокруг.

Печенье с предсказанием

Приготовьте завтрат для своей второй половинки и принесите его в постель. К чаю или кофе положите печенье с предсказанием, в которое положите записку Скоро тебе сделают интересное предложение. После того, как девушка его прочитает, достаньте кольцо и произнесите эти слова. Также подготовьте букет цветов, праздника добавят и шарики.

Доставка еды

Все мы иногда может лениться что-то приготовить, предложите второй половинке заказать доставку, заранее договорившись с курьером, чтобы, кроме еды, он принес кольцо. Когда она увидит коробочку, спросите у нее — готова ли она стать вашей женой.

Подарки

Подарки можно и нужно дарить без повода — просто так. Подготовьте несколько коробок и дайте их своей второй половинке, в одну из которых положите главный атрибут.

Домашний любимец

Если у вас есть домашний любимец, вовлеките его во всю эту историю. Можно прицепить кольцо на ошейник кошки или собачки и в подходящий момент позвать любимца.

Лепестки роз

Раскидайте по полу лепестки роз и украсьте ими кровать, зажгите свечи, наполните комнату шарами в виде сердца и приготовьте вкусный ужин. Когда девушка увидит этот сюрприз, скорее всего, она уже поймет, к чему все идет. Но вариант очень красивый.

Как видите, вариантов сделать предложение множество, а потому подумайте, что больше всего может понравиться вашей половинке. Удачи!