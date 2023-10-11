Подружжя Григорія та Христини Решетніків з нагоди 13-ї річниці весілля показало ексклюзивні кадри з весільного архіву. Пара взяла шлюб у гарну дату – 10.10.2010 року. Саме це стало родзинкою сюжету про їхнє весілля. Архівним відео родина поділилась в Instagram.

– Ексклюзив! Ви побачите це відео вперше. Сюжет з нашого весілля 10.10.2010. Ще до існування інстаграму, – вказали в описі Решетніки.

На архівному записі молодята, виходячи з церкви, розповідають, чому обрали саме цю дату. Виявилося, спеціально на потрійну десятку не цілилися. Вони хотіли обвінчатися, а неділя підходила для цього ідеально, виявилося, що ще й дата гарна, і ресторан на цей час вільний.

Молодята на відео замилували акторку Наталку Денисенко, про що вона написала в коментарях під відео. Сам телеведучий з гумором поділився спогадами про урочистість.

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– Я тоді пів року не їв – всі гроші пішли на весілля, – написав Григорій Решетнік.

Шанувальники подружжя Решетніків привітали їх з річницею та побажали вічного кохання.

Вітаємо! Ви – приклад для багатьох! Як і тоді, дивитесь одне на одного з коханням, нехай так буде завжди!

Худенький, а голос Гришин! І гарна чиста українська мова ще тоді.

Боже, як добре я памʼятаю той чудовий день у Франківську. Які ви красиві!

Ви, як гарне вино, з роками стаєте ще гарнішими. Гарні молодята!

Дуже гарна сімейна пара! Захоплююся вами. Бажаю зустріти золоте весілля із такими ж щасливими поглядами одне на одного! І донечку-красуню вам бажаю!

Нагадаємо, що Григорій та Христина виховують трьох синів, та цього літа родина повідомила, що чекає на поповнення.