Твій день: Пивоваров, Санина, Alyona Alyona и Onuka показали общий клип

Артем Пивоваров, Юлия Санина, Alyona Аlyona и Onuka презентовали сингл Твій день, ставший саундтреком комедии Найкращі вихідні.

Впервые сингл прозвучал летом 2021 года на сцене фестиваля Atlas Weekend после концерта группы The Hardkiss. Именно в рамках фестиваля и снималась комедия. А финальная сцена была снята в конце Atlas Weekend. Накануне съемок финальной сцены комедии участники коллаборации пригласили своих фанатов остаться после концерта, чтобы первыми услышать фрагмент новой песни.

— История фильма разворачивается в Киеве и, частично, на фестивале, где звучит разная музыка, на разный вкус — именно это все и вдохновило меня объединить четырех разножанровых артистов. Не хочется спойлеров, но исполнение песни станет кульминационным моментом в фильме, – отметил саундпродюсер картины Евгений Филатов.

Режиссер фильма Влад Климчук уверен, что трек станет гимном вечеринок 2022 года.

— Идея концепта клипа возникла, отталкиваясь от идеи самого фильма — четыре разных истории, снятых в разных поджанрах комедии. Для музыкального видео на коллаборацию четырех классных артистов, делающих музыку в разных стилях, я выбрал сцену квадратной формы, а самобытность каждого мы передали благодаря решению с камерой и светом. А на припевах они объединяются так же, как и наших героев объединяют музыка, приключения и любовь, — рассказал режиссер фильма Найкращі вихідні и клипа на песню Твій день Влад Климчук.

Юлия Санина отметила, что их сотрудничество было очень крутым.

— Нам всегда хотелось поучаствовать в кино, и здесь нам пришлось играть самих себя. К тому же съемки проходили после нашего выступления на Atlas Weekend, потому их можно назвать необычным after-party с крутыми артистами. Для меня этот опыт был необычным, но достаточно легким, – заявила Санина.

Найкращі вихідні 2022

Комедия Найкращі вихідні рассказывает несколько историй совершенно разных людей, которые просто хотят счастья в этом мире. Организатора фестиваля Ольгу (Дарья Петрожицкая) ждут напряженные рабочие дни. Поэтому до свидания с немцем, примчавшимся к ней, времени нет. Приехавшая в Киев в поисках работы карьеристка Мира (Наталья Бабенко) потеряет там родного брата.

Юная одесситка Алиса отправилась на фест, чтобы найти своего отца, а четыре товарища хотят самого масштабного мальчишника.

Вся комедия будет проходить под хиты ряда украинских артистов.