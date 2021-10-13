Ежегодно, 13 октября, отмечают День без бюстгальтера. Основная цель этой даты — обратить внимание общественности на проблему рака молочной железы у женщин.

В этот день многие представительницы прекрасного пола оставляют свое верхнее нижнее белье дома. Кто-то делает это в рамках так называемого флешмоба, а кто-то просто ради удобства, поскольку бюстгальтеры не всегда комфортны, могут раздражать и надоедать.

В последнее время многие девушки стали отдавать предпочтение топам — мягкая модель без косточек, которая бережно поддерживает грудь и ничего не сдавливает. Однако не всем представительницам прекрасного пола они подходят. Поэтому Факты ICTV решили разобраться, как правильно выбрать бюстгальтер, об этом — далее в материале.

Шаг 1. Измеряем обхват под грудью Для того, чтобы правильно выбрать бюстгальтер, необходимо определиться с нужным размером. Сперва измеряем обхват под грудью. Для этого нам понадобится измерительная лента, которая должна идти горизонтально и плотно прилягать к телу. Стоит отметить, что измерение объемов нужно проводить стоя и в расслабленном состоянии.

Шаг 2. Измеряем обхват груди Измерительная лента должна обхватить все самые выступающие точки груди. Важный момент — она не должна стягивать грудь.

Шаг 3. Размер чашки Чтобы узнать полноту чашки, нужно от обхвата груди отнять обхват под грудью. Например, обхват груди — 95 см, обхват под грудью — 80 см. 95 — 80 = 15 см или чашка В.

Шаг 4. Смотрим размер Смотрите размер лифа на этикетке или в таблице размеров, поскольку у производителей он может отличаться. Кроме того, в разных странах приняты разные обозначения размеров.

Шаг 5. Подбираем нужную модель Важной в выборе бюстгальтера является и модель, которых достаточно много — классические лифы, бесшовные, с мягкими чашечками или пуш-апом, балконет и бюстье. Самое главное, чтобы вам в нем было удобно. Классический бюстгальтер идет с закрытой чашкой и без косточек. Идеально подходит для обладательниц большой груди.

Бюстгальтер с мягкой чашкой удобный, но не имеет формы. Поэтому если вы хотите выделить грудь, но не являетесь обладательницей пышных форм, он вам не подойдет.

Бесшовный бюстгальтер не только комфортный, но еще и подойдет практически под любой наряд, поскольку полностью гладкий и четко повторяет форму груди.

Бюстгальтер с пуш-апом визуально увеличит вашу грудь и подчеркнет декольте.

Балконет имеет косточки и поддерживает грудь только снизу. Чаще всего у него четкая форма, а бретели широко расставлены, из-за чего его можно носить и без них.

Шаг 6. Примерка бюстгальтера При примерке бюстгальтера в магазине лучше взять как можно больше моделей разных размеров. Один или два лифчика того размера, который получился в итоге ваших замеров. Например, 75В. Далее — две модели меньше в обхвате груди, но больше в чашке — 70С. Третья пара — меньше в обхвате груди, но с вашей чашкой — 70В. И четвертая пара — больше в поясе и в чашке — 80С. Так необходимо делать, поскольку размеры могут отличаться, к тому же, несмотря на то, что у вас 75В, вы можете себя чувствовать намного комфортнее в 70В или 80С. Стоит отметить, что бюстгальтер во время примерки необходимо застегивать на самый крайний ряд, поскольку при носке он может растянуться.