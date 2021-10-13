Ежегодно, 13 октября, отмечают День без бюстгальтера. Основная цель этой даты — обратить внимание общественности на проблему рака молочной железы у женщин.
В этот день многие представительницы прекрасного пола оставляют свое верхнее нижнее белье дома. Кто-то делает это в рамках так называемого флешмоба, а кто-то просто ради удобства, поскольку бюстгальтеры не всегда комфортны, могут раздражать и надоедать.
В последнее время многие девушки стали отдавать предпочтение топам — мягкая модель без косточек, которая бережно поддерживает грудь и ничего не сдавливает. Однако не всем представительницам прекрасного пола они подходят. Поэтому Факты ICTV решили разобраться, как правильно выбрать бюстгальтер, об этом — далее в материале.
Шаг 1. Измеряем обхват под грудью
Для того, чтобы правильно выбрать бюстгальтер, необходимо определиться с нужным размером. Сперва измеряем обхват под грудью. Для этого нам понадобится измерительная лента, которая должна идти горизонтально и плотно прилягать к телу.
Стоит отметить, что измерение объемов нужно проводить стоя и в расслабленном состоянии.
Шаг 2. Измеряем обхват груди
Измерительная лента должна обхватить все самые выступающие точки груди. Важный момент — она не должна стягивать грудь.
Шаг 3. Размер чашки
Чтобы узнать полноту чашки, нужно от обхвата груди отнять обхват под грудью.
Например, обхват груди — 95 см, обхват под грудью — 80 см. 95 — 80 = 15 см или чашка В.
Шаг 4. Смотрим размер
Смотрите размер лифа на этикетке или в таблице размеров, поскольку у производителей он может отличаться.
Кроме того, в разных странах приняты разные обозначения размеров.
Шаг 5. Подбираем нужную модель
Важной в выборе бюстгальтера является и модель, которых достаточно много — классические лифы, бесшовные, с мягкими чашечками или пуш-апом, балконет и бюстье.
Самое главное, чтобы вам в нем было удобно.
- Классический бюстгальтер идет с закрытой чашкой и без косточек. Идеально подходит для обладательниц большой груди.
- Бюстгальтер с мягкой чашкой удобный, но не имеет формы. Поэтому если вы хотите выделить грудь, но не являетесь обладательницей пышных форм, он вам не подойдет.
- Бесшовный бюстгальтер не только комфортный, но еще и подойдет практически под любой наряд, поскольку полностью гладкий и четко повторяет форму груди.
- Бюстгальтер с пуш-апом визуально увеличит вашу грудь и подчеркнет декольте.
- Балконет имеет косточки и поддерживает грудь только снизу. Чаще всего у него четкая форма, а бретели широко расставлены, из-за чего его можно носить и без них.
Шаг 6. Примерка бюстгальтера
При примерке бюстгальтера в магазине лучше взять как можно больше моделей разных размеров. Один или два лифчика того размера, который получился в итоге ваших замеров. Например, 75В. Далее — две модели меньше в обхвате груди, но больше в чашке — 70С. Третья пара — меньше в обхвате груди, но с вашей чашкой — 70В. И четвертая пара — больше в поясе и в чашке — 80С.
Так необходимо делать, поскольку размеры могут отличаться, к тому же, несмотря на то, что у вас 75В, вы можете себя чувствовать намного комфортнее в 70В или 80С.
Стоит отметить, что бюстгальтер во время примерки необходимо застегивать на самый крайний ряд, поскольку при носке он может растянуться.
Шаг 7. Проверяем удобность модели и размера
Каждую из примеренных моделей нужно оценить по трем пунктам: пояс, чашка и бретели.
Пояс должен плотно прилегать к телу, но не передавливать его. Чтобы проверить, насколько правильно он сидит, необходимо поднять руки вверх, при этом пояс должен остаться на своем месте под грудью.
Если по всем критериям бюстгальтер сидит на теле хорошо, тогда это ваша модель и размер.
Под застежку должно входить два ваших пальца, главное — не больше.
На чашечке не должно быть складок, если бюстгальтер мягкий, если же нет, то косточки должны располагаться вокруг груди — на грудине и ребрах.
Бретели не должны врезаться в плечи и при этом приподнимать пояс, который всегда должен оставаться на своем месте.