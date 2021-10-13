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День без бюстгальтера: звезды отказавшиеся от белья и почему этикет это не поощряет

13 октября 2021, 11:39 Євгенія Шапоренко
День без бюстгальтера: звезды отказавшиеся от белья и почему этикет это не поощряет

Ежегодно 13 октября в мире проходит День без бюстгальтера. В целом, это движение зародилось в 2011 году. Оно призывает отказаться от ношения бюстгальтера в качестве средства привлечения внимания и вернуться к вопросам здоровья молочной железы.

Более того, современная мода быстро адаптируется к социальным потребностям, поэтому на рынке очень много одежды, которая не предполагает ношение лифчика. За последние три года особенно популярными стали топы из мягких тканей. Они могут и грудь, как говорится, держать, но при этом не слишком перехватывают грудную клетку и сосуды.

Знаменитости за границей давно демонстрируют публичный отказ от бюстгальтера. Очень часто в таком виде можно увидеть топ-модель Беллу Хадид.

Белла Хадид

Также еще с нулевых певица и дизайнер Виктория Бекхэм часто показывается на публике без бюстгальтера.

Виктория Бекхем

Более того, среди вещей ее бренда много таких, которые не предполагают ношение нижнего белья.

Некоторые платья успевают стать просто культовыми. В частности, голое платье певицы Рианны, в котором она появилась на премии Совета модных дизайнеров Америки (CFDA). Кстати, тогда она победила в категории Модная икона года.

Рианна

Украинская актриса и блогер Надин Медведчук в комментарии Фактам ICTV отметила, что она довольно часто видит красивых девушек именно без бюстгальтера, потому что многие модели одежды сейчас просто не позволяют его надевать.

— Бюстгальтеры могут быть не очень удобными, а также неподходящими для некоторых видов одежды. Я все чаще вижу девушек в красивых платьях с большим вырезом на спине, элегантных топах, шелковых платьях, и все без бюстгальтера. Сейчас тренд на свободу во всех проявлениях. Сейчас тренд на комфорт, натуральность и легкость, — подчеркнула блогер.

Однако есть и обратная сторона медали. Все еще существует каста людей, которые любят лишний раз указать на присутствие или отсутствие бюстгальтера. Также есть и те, кто думает, что отказ лифчика — это желание женщины выглядеть более привлекательной в глазах мужчины. А аргументы в пользу того, что это более полезно для женского здоровья и удобно, просто не принимаются во внимание. Однако, если собрать свой образ правильно, можно легко избежать вульгарности.

— Если правильно подбирать образ, это не будет выглядеть слишком сексуально. Я за баланс во всем. Если женщине комфортно и кайфово без бюстгальтера, супер! Значит, так идеально. Относительно трендов: топ под пиджак (без бюстгальтера), кожаные платья или топы. Даже в вязаном свитере без бюстгальтера женщина будет выглядеть очень стильно и совсем не вульгарно, — отметила Медведчук.

Более того, современная мода позволяет легко интегрировать отсутствие бюстгальтера в стильный образ. Женщина в платье с обнаженной спиной может выглядеть просто невероятно.

— Топы на одно плечо, боди или платье с открытой спиной, на тонких бретелях. Если речь идет о вечернем образе, можете смело надевать смокинг, а также сложносочиненные платья на голое тело. Они не предусматривают нижнего белья. Наоборот, если под таким нарядом угадываются его очертания, виднеется кружево или выпадает лямка, это дурной тон, — отметила Надин Медведчук.

Однако этикет все еще против отсутствия бюстгальтера на женщинах. В комментарии Фактам ICTV консультант по этикету Юлия Юдина отметила, что женщина должна всегда быть в нижнем белье.

— Если мы будем говорить о классических правилах этикета, то отсутствие бюстгальтера — это однозначно нарушение. В классическом этикетном правиле говорится, что женщина должна быть в нижнем белье и в бюстгальтере тем более. Но это, если не исходить из современных тенденций, — отметила Юдина.

По правилам, если отсутствие белья очевидно для визуального восприятия людей, то это явное этикетное нарушение. Более того, Юлия Юдина отметила, что современный этикет, в который сейчас вносится много правок, все еще не благосклонен к отсутствию бюстгальтера у женщин.

— Современный этикет по многим вопросам вносит поправки сейчас. Однако в нем говорится, что, когда женщина находится в общественном месте, на ней должно быть белье, в частности бюстгальтер, — добавила консультант по этикету.

Однако есть одежда, в частности прозрачные платья и блузы, которая предполагает, что ваше белье получит свою дозу общественного внимания. В этой ситуации нужно учитывать, куда вы в нем направляетесь.

— Существуют разные форматы, например, у нас есть костюмированные балы, дружественные вечеринки, где больше свободы, в частности в плане прозрачности одежды. Однако, если мы говорим о деловом этикете или о появлении на публичных мероприятиях высокого ранга, то здесь белье должно быть скрыто от глаз окружающих, — подчеркнула Юдина.

В целом, мы живем в 2021 году, когда комфорт и свобода пытаются восторжествовать в мире. Врачи рекомендуют женщинам отказываться от бюстгальтеров (однако существуют и противопоказания) в пользу здоровья. Мода поддерживает эту тенденцию и предлагает нам массу возможностей. Однако помните, что не всегда это будет уместно. Лучше отказаться от излишней откровенности на деловых встречах и приемах, тем более, что сейчас в магазинах множество альтернативных вариантов, например, бесшовные бюстгальтеры из прочной ткани.

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