Ежегодно 13 октября в мире проходит День без бюстгальтера. В целом, это движение зародилось в 2011 году. Оно призывает отказаться от ношения бюстгальтера в качестве средства привлечения внимания и вернуться к вопросам здоровья молочной железы.

Более того, современная мода быстро адаптируется к социальным потребностям, поэтому на рынке очень много одежды, которая не предполагает ношение лифчика. За последние три года особенно популярными стали топы из мягких тканей. Они могут и грудь, как говорится, держать, но при этом не слишком перехватывают грудную клетку и сосуды.

Знаменитости за границей давно демонстрируют публичный отказ от бюстгальтера. Очень часто в таком виде можно увидеть топ-модель Беллу Хадид.

Также еще с нулевых певица и дизайнер Виктория Бекхэм часто показывается на публике без бюстгальтера.

Более того, среди вещей ее бренда много таких, которые не предполагают ношение нижнего белья.

Некоторые платья успевают стать просто культовыми. В частности, голое платье певицы Рианны, в котором она появилась на премии Совета модных дизайнеров Америки (CFDA). Кстати, тогда она победила в категории Модная икона года.

Украинская актриса и блогер Надин Медведчук в комментарии Фактам ICTV отметила, что она довольно часто видит красивых девушек именно без бюстгальтера, потому что многие модели одежды сейчас просто не позволяют его надевать.

— Бюстгальтеры могут быть не очень удобными, а также неподходящими для некоторых видов одежды. Я все чаще вижу девушек в красивых платьях с большим вырезом на спине, элегантных топах, шелковых платьях, и все без бюстгальтера. Сейчас тренд на свободу во всех проявлениях. Сейчас тренд на комфорт, натуральность и легкость, — подчеркнула блогер.

Однако есть и обратная сторона медали. Все еще существует каста людей, которые любят лишний раз указать на присутствие или отсутствие бюстгальтера. Также есть и те, кто думает, что отказ лифчика — это желание женщины выглядеть более привлекательной в глазах мужчины. А аргументы в пользу того, что это более полезно для женского здоровья и удобно, просто не принимаются во внимание. Однако, если собрать свой образ правильно, можно легко избежать вульгарности.

— Если правильно подбирать образ, это не будет выглядеть слишком сексуально. Я за баланс во всем. Если женщине комфортно и кайфово без бюстгальтера, супер! Значит, так идеально. Относительно трендов: топ под пиджак (без бюстгальтера), кожаные платья или топы. Даже в вязаном свитере без бюстгальтера женщина будет выглядеть очень стильно и совсем не вульгарно, — отметила Медведчук.

Более того, современная мода позволяет легко интегрировать отсутствие бюстгальтера в стильный образ. Женщина в платье с обнаженной спиной может выглядеть просто невероятно.

— Топы на одно плечо, боди или платье с открытой спиной, на тонких бретелях. Если речь идет о вечернем образе, можете смело надевать смокинг, а также сложносочиненные платья на голое тело. Они не предусматривают нижнего белья. Наоборот, если под таким нарядом угадываются его очертания, виднеется кружево или выпадает лямка, это дурной тон, — отметила Надин Медведчук.

Однако этикет все еще против отсутствия бюстгальтера на женщинах. В комментарии Фактам ICTV консультант по этикету Юлия Юдина отметила, что женщина должна всегда быть в нижнем белье.

— Если мы будем говорить о классических правилах этикета, то отсутствие бюстгальтера — это однозначно нарушение. В классическом этикетном правиле говорится, что женщина должна быть в нижнем белье и в бюстгальтере тем более. Но это, если не исходить из современных тенденций, — отметила Юдина.

По правилам, если отсутствие белья очевидно для визуального восприятия людей, то это явное этикетное нарушение. Более того, Юлия Юдина отметила, что современный этикет, в который сейчас вносится много правок, все еще не благосклонен к отсутствию бюстгальтера у женщин.

— Современный этикет по многим вопросам вносит поправки сейчас. Однако в нем говорится, что, когда женщина находится в общественном месте, на ней должно быть белье, в частности бюстгальтер, — добавила консультант по этикету.

Однако есть одежда, в частности прозрачные платья и блузы, которая предполагает, что ваше белье получит свою дозу общественного внимания. В этой ситуации нужно учитывать, куда вы в нем направляетесь.

— Существуют разные форматы, например, у нас есть костюмированные балы, дружественные вечеринки, где больше свободы, в частности в плане прозрачности одежды. Однако, если мы говорим о деловом этикете или о появлении на публичных мероприятиях высокого ранга, то здесь белье должно быть скрыто от глаз окружающих, — подчеркнула Юдина.

В целом, мы живем в 2021 году, когда комфорт и свобода пытаются восторжествовать в мире. Врачи рекомендуют женщинам отказываться от бюстгальтеров (однако существуют и противопоказания) в пользу здоровья. Мода поддерживает эту тенденцию и предлагает нам массу возможностей. Однако помните, что не всегда это будет уместно. Лучше отказаться от излишней откровенности на деловых встречах и приемах, тем более, что сейчас в магазинах множество альтернативных вариантов, например, бесшовные бюстгальтеры из прочной ткани.