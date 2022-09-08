Компания Netflix представила тизер сиквела комедийного детектива Достать ножи 2. Главную роль сыграет Дэниэл Крэйг — он появится на экранах в роли сыщика.

В новом ролике показали основные кадры сюжета — поездку близких друзей и коллег миллиардера на приватный остров в Греции, а также вечеринку, на которой происходит загадочное убийство. Только детективу Бенуа Бланку под силу найти убийцу.

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Прошлую картину можно назвать успешной, поэтому вторую часть режиссирует все тот же Райан Джонсон. Помимо Крэйга, в картине снялись и другие известные актеры — Дэйв Батиста, Кейт Хадсон, Жанель Моне, Кэтрин Хан и другие.

Мировая премьера фильма Достать ножи 2 состоится уже в эти выходные — 10 сентября на 47-м кинофестивале в Торонто. На платформе Netflix фильм станет доступным уже к Новому Году — 23 декабря 2022.

Осень порадует киноманов обилием крупных картин. К примеру, уже под конец 2022 года публике покажут фильм о Пиноккио, Мэрилин Монро, супергерое Черном Адаме, а также биографию Стивена Спилберга. Самые ожидаемые кинопремьеры осени 2022 можно увидеть на Фактах ICTV.