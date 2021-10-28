Шведская музыкальная группа ABBA уйдет на пенсию после выхода альбома Voyage и завершения сценического шоу.

Участники коллектива заявили, что их недавнее воссоединение было разовым. После релиза первого за 40 лет альбома группа больше не будет записывать новые треки.

74-летний участник ABBA, композитор Бенни Андерсон отметил, что рано или поздно это должно было произойти.

— Я никогда не говорил себе, что ABBA больше никогда не повторится. Но теперь я могу это сказать, – прокомментировал Бенни Андерсон.

Следует отметить, что новый альбом ABBA выйдет 5 ноября 2021 года, он будет состоять из 10 треков.

Также группа анонсировала виртуальный тур, который начнется 27 мая 2022 года в Лондоне. Мероприятие пройдет на специально построенной арене в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы.

Коллектив ABBA был создан в 1972 году в Стокгольме. Он приобрел известность благодаря победе на Евровидении в 1974 году с хитом Waterloo. За время своей карьеры группа выпустила восемь студийных альбомов. Первый распад ABBA произошел в 1982 году.

Ранее мы писали, что ABBA создал официальный аккаунт в TikTok, на который за первые сутки подписалось более 450 тыс. человек.

По данным платформы, их музыка была наиболее востребована среди пользователей сервиса.