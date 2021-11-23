23 ноября во время сольного концерта певицы Алины Гросу в дворце Украина обручилась пара влюбленных.

Исполнительница решила помочь парню по имени Никита сделать предложение руки и сердца его девушке.

Влюбленного парня Гросу пригласила после исполнения песни Мелом на асфальте.

– Никита очень хочет сегодня кое-что сделать, – заинтриговала певица под восторженные возгласы публики.

А дальше, вручая Никите микрофон, пошутила:

– Никита, ты такой красивый. Может быть, передумаешь?

Наконец на сцену вышла и возлюбленная парня.

– Юля, ты очень добрая, нежная, светлая, настоящая, искренняя. Я очень тебя люблю и хочу прожить с тобой настоящую счастливую жизнь. Выходи за меня, – сказал парень, опустившись на одно колено.

Девушка обняла парня, а потом, покружив на радостях любимую, Никита надел Юлии кольцо на палец.

После этого Алина Гросу подбежала к будущим жениху и невесте, чтобы поздравить их.

Певица в шутку поблагодарила девушку, что та приняла предложение, потому что иначе, подчеркнула исполнительница, концерт получился бы очень грустным.