23 листопада під час сольного концерту співачки Аліни Гросу в палаці Україна заручилась пара закоханих.

Виконавиця вирішила допомогти хлопцеві на ім’я Микита зробити пропозицію руки та серця його дівчині.

Закоханого хлопця Гросу запросила після виконання пісні Мелом на асфальте.

– Микита дуже хоче сьогодні дещо зробити, – заінтригувала співачка під захоплені вигуки публіки.

А далі, вручаючи Микиті мікрофон, пожартувала:

– Микито, ти такий гарний. Можливо, передумаєш?

Зрештою на сцену вийшла й кохана хлопця.

– Юлю, ти дуже добра, ніжна, світла, справжня, щира. Я дуже тебе кохаю та хочу прожити з тобою справжнє щасливе життя. Виходь за мене, – сказав хлопець, ставши на одне коліно.

Дівчина обійняла хлопця, а потім, покружлявши від радості кохану, Микита вдягнув Юлії каблучку на палець.

Після цього Аліна Гросу підбігла до майбутніх наречених, щоб привітати їх.

Співачка жартома подякувала дівчині, що та погодилась на пропозицію, бо тоді б, наголосила виконавиця, концерт був би дуже сумним.