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Я его боюсь. Тина Кароль поделилась грустными мыслями

21 марта 2023, 19:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль сделала откровенное признание после того, как поделилась серией своих селфи.

В Telegram-канале исполнительница обнародовала несколько фото, сделанных в зеркале. На снимках Тина Кароль предстала с нежным макияжем и грустным взглядом, отметив, что не может перестать испытывать печаль.

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Также певица задалась вопросом, все ли нормально в ее отражении.

— Отражение, все ли в нем ок? Не проходит печаль. Я пытаюсь, да еще щемит. Может, печаль – это мое второе я, а я его боюсь, — призналась Тина Кароль.

Поклонники в комментариях принялись успокаивать звезду, отмечая, что все преграды существуют лишь в нашей голове.

  • Все проблемы и преграды существуют лишь в нашей голове.
  • Держись. Мы всегда рядом.
  • Не плачь, мы все постараемся.
  • Не грусти.
  • Ми с тобой, все будет хорошо, — пишут пользователи сети.
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