Певица Тина Кароль сделала откровенное признание после того, как поделилась серией своих селфи.
В Telegram-канале исполнительница обнародовала несколько фото, сделанных в зеркале. На снимках Тина Кароль предстала с нежным макияжем и грустным взглядом, отметив, что не может перестать испытывать печаль.
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Также певица задалась вопросом, все ли нормально в ее отражении.
— Отражение, все ли в нем ок? Не проходит печаль. Я пытаюсь, да еще щемит. Может, печаль – это мое второе я, а я его боюсь, — призналась Тина Кароль.
Поклонники в комментариях принялись успокаивать звезду, отмечая, что все преграды существуют лишь в нашей голове.
- Все проблемы и преграды существуют лишь в нашей голове.
- Держись. Мы всегда рядом.
- Не плачь, мы все постараемся.
- Не грусти.
- Ми с тобой, все будет хорошо, — пишут пользователи сети.