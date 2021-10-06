Михаил Поплавский: TikTok – это космос!

Михаил Поплавский рассказал о перспективах факультета TikTok, который открыли в Киевском университете культуры, вызвав огромный резонанс не только в Украине, но и в мире. Тему развития и важности популярной социальной сети Михаил Михайлович поднял в своем Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Поплавский убежден, что в современном стремительном мире, который является очень мобильным и часто меняет приоритеты, добиться успеха могут только настоящие таланты. Те, кто не просто идет в ногу со временем, а опережает его.

— TikTok – это космос! Факультет TikTok в топе мировых новостей. Мы ломаем стереотипы и творим новейшую историю Украины! Миссия Университета культуры – стать лидерами в медиабизнесе и вывести украинский TikTok на мировой уровень! TikTok – это не просто современный тренд, это инструмент для ведения бизнеса, – заявил Поплавский.

В видео он рассказал, что на самом деле открыть факультет TikTok его попросили студенты. И он прислушался к талантливой молодежи. Сам зашел в соцсети и сейчас поражает количеством подписчиков – в TikTok у него более полумиллиона.

— Факультет TikTok – это космос! Как Маск в космосе, так и Поплавский с TikTok в космосе! Молодежь меня поддержала, а старшее поколение начало меня критиковать. Это нормально, потому что всегда активное меньшинство побеждает большинство. А некоторые люди не понимают, что за этим большая стратегия развития каждой личности, стратегия развития Украины. И мы должны завоевать информационное пространство всего мира полностью через TikTok и другие социальные сети, украинизировать их, – сказал Поплавский.

Проект Факультет TikTok в Киевском университете культуры по резонансу и реакции общества он сравнивает с проектом Поющий ректор как технология, который в свое время вызвал шок, критику и неприятие, а сработал как самая эффективная реклама вуза. Так и факультет TikTok – это новый вызов.

— Кризис показал, что можно делать немного по-другому. Мы меняемся под давлением внешних обстоятельств, формируем новые привычки и подходы. Чтобы заявить о себе и стать оригинальным в этом безумном мире, необходимо увидеть то, чего другие не видят. Определить свои уникальные особенности или умения и капитализировать их в свой личностный бренд. Есть две вещи, чем отличаются машины от человека. Если взять машину и человека – машина побеждает. Но если взять человека, то первое – нужно не бояться ошибаться, и второе — не надо бояться быть смешными, – отметил Поплавский.

По словам Михаила Поплавского, факультет TikTok для студентов Университета культуры – это бесплатное второе высшее образование.

— Моя основная миссия – дать молодому поколению самореализоваться, стать топовыми лидерами в медиабизнесе и вывести украинский TikTok на мировой уровень, – поставил амбициозную цель поющий ректор.

Он уверен, что для ее реализации есть все возможности, ведь на факультете TikTok действует уникальная учебная программа профессионально-практической подготовки, аналогов которой нет в мире.

Мастер-классы, тренинги, практикумы проводят популярные тиктокеры, инфлюенсеры, блогеры, топ-менеджеры, режиссеры, хореографы, актеры и звезды шоу-бизнеса. На каждое практическое занятие приглашают новых спикеров.