Михайло Поплавський: TikTok – це космос!

Михайло Поплавський розповів про перспективи факультету TikTok, який відкрили у Київському університеті культури, викликавши величезний резонанс не тільки в Україні, а й у світі. Тему розвитку й важливості популярної соціальної мережі Михайло Михайлович підняв у своєму Instagram.

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Поплавський вважає, що у сучасному стрімкому світі, який є дуже мобільним і часто змінює пріоритети, досягти успіху можуть лише справжні таланти. Ті, хто не просто йде в ногу із часом, а випереджає його.

— ТікТок – це космос! Факультет ТікТок у топі світових новин. Ми ламаємо стереотипи та творимо новітню історію України! Місія Університету культури – стати лідерами в медіабізнесі та вивести український ТікТок на світовий рівень! ТікТок – це не просто сучасний тренд, це інструмент для ведення бізнесу, – написав Поплавський.

У відео він розповів, що насправді відкрити факультет ТікТок його попросили студенти. І він прислухався до талановитої молоді. Сам зайшов у соцмережі та зараз вражає кількістю підписників – у ТікТок у нього понад півмільйона.

— Факультет ТікТок – це космос! Як Маск у космосі, так і Поплавський з ТікТоком у космосі! Молодь мене підтримала, а старше покоління почало мене критикувати. Це нормально, тому що завжди активна меншість перемагає більшість, а деякі люди не розуміють, що за цим велика стратегія розвитку кожної особистості, стратегія розвитку України. І ми повинні завоювати інформаційний простір усього світу повністю через ТікТок та інші соціальні мережі, українізувати їх, – сказав Поплавський.

Проект Факультет ТікТок у Київському університеті культури за резонансом і реакцією суспільства він порівнює з проектом Співаючий ректор як технологія, який свого часу викликав шок, критику і несприйняття, а спрацював як ефективна реклама вишу. Так і факультет ТікТок – це новий виклик.

— Криза показала, що можна робити трохи інакше. Ми змінюємося під тиском зовнішніх обставин, формуємо нові звички та підходи. Щоб заявити про себе та стати оригінальним у цьому шаленому світі, потрібно побачити те, чого інші не бачать. Визначити свої унікальні особливості чи вміння, та капіталізувати їх у свій особистісний бренд. Є дві речі, чим відрізняються машини від людини. Якщо взяти машину і людину – машина перемагає. Але якщо взяти людину, то першочергово – потрібно не боятися помилятися і, по-друге, не варто боятися бути смішними, – наголосив Поплавський.

За словами Михайла Поплавського, факультет ТікТок для студентів Університету культури – це безкоштовна друга вища освіта.

— Моя основна місія – дати молодому поколінню самореалізуватися, стати топовими лідерами в медіабізнесі та вивести український ТікТок на світовий рівень! – поставив амбітні цілі співаючий ректор.

Він впевнений, що для їхньої реалізації є всі можливості, адже на факультеті ТікТоку діє унікальна навчальна програма професійно-практичної підготовки, аналогів якої немає у світі.

Майстер-класи, тренінги, практикуми проводять популярні тіктокери, інфлюенсери, блогери, топ-менеджери, режисери, хореографи, актори та зірки шоу-бізнесу. На кожне практичне заняття запрошують нових спікерів.