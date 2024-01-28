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Мы все совершаем ошибки: Потап публично извинился

28 января 2024, 16:25
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Потап
Источник: Потап

Музыкальный продюсер Потап обнародовал неоднозначный пост в Instagram, которым озадачил подписчиков.

Потап публично извинился

В аккаунте музыканта появилось фото, на котором изображен он и любимая собака его жены, певицы Насти Каменских Мими. Под снимком Потап попросил прощение, отметив, что каждый человек может совершить ошибку.

— Мы все совершаем ошибки, независимо от их размера. Но когда приходит время извиниться, найти правильные слова становится сложным испытанием, как покорение гор. Признаться в своих ошибках, сказать извини — нелегко для всех, и это нормально. Это требует смелости и повиновения, чтобы принять на себя ответственность за свои действия, — написал продюсер.

Он добавил, что извиняться — это не слабость, это то, что дает людям силу и показывает их способность удерживать здоровые отношения.

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Подписчиков озадачил такой пост Потапа, многие не понимают, о чем конкретно речь, однако отмечают, что извиняться умеют только сильные люди.

  • Ничего не понятно — почему фото собаки, кому извинения. Как-то очень сложно и не понятно.
  • Только смелый человек может сказать Прости.
  • О чем речь?
  • Перед кем извиняешься?
  • Чем ты провинился?
  • Могу сказать только одно — ему очень тяжело психологически и морально! Это страшно очень! Разрывает на части…
  • Ошибки, как путь к самосовершенствованию, — пишут пользователи сети.

К слову, этот пост он добавил и в Instagram-stories. Там он сопроводил его песней группы Blue и Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word, в которой мужчина извиняется перед любимой. Возможно, Потап просит прощение у Насти Каменских. Слухи о том, что у супругов не все хорошо в отношениях ходят уже давно.

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