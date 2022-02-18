Российский музыкант Андрей Макаревич высказался насчет ситуации, которая сложилась между Украиной и Россией. Певец заявил, что в РФ все вынуждены терпеть нынешнюю власть.

Свое обращение Макаревич опубликовал в Facebook. Артист не понимает, как они все это терпят и принимают.

— Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, — написал Андрей.

Музыкант отметил, что от законов не осталось даже видимости, а человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать.

— Любой человек, заикнувшийся о свободных выборах — уже террорист. А править нами, видимо, собираются вечно — нормально, терпим. Нравится? — продолжил исполнитель.

Он сказал, что уже предвидит такие комментарии под этим постом: “А сам?”, “Не нравится — чемодан, вокзал, Израиль”.

— Сам терплю. С колоссальным трудом, — подытожил Макаревич.

В конце января Макаревич и другие известные люди собирали подписи в РФ против войны с Украиной. Инициатива называется: Лишь бы не было войны!

Сбор подписей инициировали писатели, музыканты, актеры, режиссеры, ученые, журналисты, правозащитники, политики. Они создали Заявление сторонников мира против “партии войны” в российском руководстве.

Подписанты обращают внимание на то, что руководство РФ не спрашивало у своих граждан, хотят ли они войны с Украиной, поскольку общественная дискуссия в России отсутствует.