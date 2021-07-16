Украинская певица и главная героиня шоу Холостячка 2 Злата Огневич презентовала клип на песню Мій назавжди.

В видеоролике главная героиня, которую играет сама певица, закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями.

По сюжету клипа возлюбленный артистки женится на другой. Она сильно переживает это событие, но в конце концов отпускает парня, сжигая в конце видео его фотографию.

— Мій назавжди — это новая история моей жизни. Я закрываю страницы прошлого и начинаю все с чистого листа, новый раздел своей любовной истории, — написала в Instagram Огневич.

Режиссером клипа стал Герман Ненов. Съемки видеоролика проходили в городе Анталья (Турция), куда певица в конце весны летала вместе со своей командой.

— Ты — моя героиня, такая нежная и чувственная, открытая как никогда, но в тоже время готова не спать сутками и бегать босиком по острым камням. Вся светишься, искришься, такая вся обновленная и совсем другая, — написал режиссер.

Фото: Злата Огневич