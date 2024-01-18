Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своем отношении к алкоголю и призналась, часто ли выпивает.

Как часто Ефросинина употребляет алкоголь

В сториз в Instagram Маша обнародовала селфи и отметила, что мечтает иногда выпивать два бокала розового вина, а на утро не умирать, будто ее отравили.

— Официально заявляю: мечтаю выпивать два бокала своего любимого розового вина и не умирать на утро так, будто меня отравили. Только раз такое чудо случилось, и это не сегодня, — написала телеведущая.

Ефросинина поделилась, что после тяжело перенесенного Covid-19 в 2020 году у нее возникла абсолютная непереносимость алкоголя, поэтому выпивает она очень редко.

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По словам Маши, ей нравится не употреблять алкоголь системно, но иногда бывают дни-исключения.

— По правде, я уже привыкла жить без алкоголя — я та бесячая подружка, что дудолит за столом водичку! И мне даже нравится его не употреблять системно — от того куча бонусов в жизни. Но.. Ну, так иногда хочется, такие бывают разные поводы, настроения, обстоятельства и вообще… Аж бесит, ты делаешь в задоре своего классного настроения глоток ледяного игристого в жару… и такая: Бляха, не буду сейчас думать о завтра, — написала Ефросинина.

Недавно Ефросинина объяснила, как ее муж-военнослужащий выехал за границу. Телеведущая призналась, что новогодние праздники Тимур Хромаев провел вместе с ней и детьми.