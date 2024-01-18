Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про своє ставлення до алкоголю та зізналась, чи часто випиває.

Як часто Єфросиніна вживає алкоголь

У сториз в Instagram Маша оприлюднила селфі та зазначила, що мріє іноді випивати два келихи рожевого вина, а на ранок не помирати, ніби її отруїли.

– Офіційно заявляю: мрію випивати два келихи свого улюбленого рожевого вина і не помирати на ранок так, ніби мене отруїли. Тільки раз таке диво трапилось, і це не сьогодні, – написала телеведуча.

Єфросиніна поділилась, що після важко перенесеного Covid-19 у 2020 році у неї виникла абсолютна непереносимість алкоголю, тому випиває вона дуже рідко.

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За словами Маші, їй подобається не вживати алкоголь системно, але іноді бувають дні-винятки.

– На правду, я вже звикла жити без алкоголю – я та бісяча подружка, що дудолить за столом водичку! І мені навіть подобається його не вживати системно – від того купа бонусів в житті. Але.. Ну, так іноді хочеться, такі бувають різні приводи, настрої, обставини і взагалі… Аж бісить, ти робиш у задорі свого класного настрою ковток льодяного ігристого в спеку… і така: Бляха, не буду зараз думати про завтра, – написала Єфросиніна.

Нещодавно Єфросиніна пояснила, як її чоловік-військовослужбовець виїхав за кордон. Телеведуча зізналась, що новорічні свята Тимур Хромаєв провів разом з нею та дітьми.