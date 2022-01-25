Морская полиция. Черноморск: дата премьеры на ICTV

Пока за окном гуляют морозы, а дома хочется укутаться в одеяло, как никогда мечтаешь оказаться на берегу моря и погреться под теплым солнцем. Такую путевку в лето дарит своим зрителям ICTV. 15 февраля в 21.30 канал покажет свою первую премьеру года – иронический детективный сериал Морская полиция. Черноморск.

Действия сериала будут проходить в небольшом курортном городке Черноморск Одесской области. Казалось бы, ничего не может омрачить размеренную жизнь теплого края. Но не все так безоблачно. В акватории часто орудуют браконьеры, наведываются морские пираты и контрабандисты. Что уж говорить, гонщики на катерах каждый день нарушают покой отдыхающих. Трое полицейских морского патруля соберутся вместе, чтобы уберечь жителей и туристов от бандитов и восстановить порядок на суше.

Каждая из эпизодов 20-серийного детектива покажет историю из жизни приморского города. В сериале много зрелищных перестрелок, погонь на морских волнах, одесские шутки и страстные истории любви. Но несмотря на легкую динамику фильма, расследовать полицейские будут довольно серьезные преступления, поэтому сериал не оставит равнодушными любителей детективных историй.

— Яхты, гидроциклы, катер морской полиции, подводное снаряжение – мы все это нашли, чтобы зритель побывал на невероятном курорте с нашими зажигательными героями. У нас будет стрельба с наркобаронами, эдакая гавайская драка на крыше украинских фавел. Я видел такие дома в разных частях света и удивился, что они есть и у нас. Мы покажем настоящее Рио-Черноморск, – интригует режиссер Дмитрий Андриянов.

Главные роли сыграли Дмитрий Сова, Григорий Бакланов, звезда сериала Спіймати Кайдаша и Юрий Дяк, известный зрителям ICTV ролью в приключенческом сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія.

Также будут роли исполнять Татьяна Малкова, Георгий Делиев, Олександр Форманчук, Татьяна Злова и Анастасия Цимбалару. В эпизодических ролях появятся известные звезды, имена которых канал пока держит в секрете.