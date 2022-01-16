Ведущая реалити Ревизоры на пороге (Новый канал) Анна Жижа поделилась подборкой лучших мини-сериалов. Здесь и детективы, и драмы, и ситком — теперь вы точно знаете, что посмотреть морозным зимним вечером.

Будиночок на щастя (ситком Нового канала, 2020)

– Два сезона украсят ваши январские вечера. В сериале играет моя подруга Виталина Библив. И откровением для меня стал Костя Войтенко, которого мы даже успели снять в моем первом сериале от Star Media. Кстати, в начале февраля состоится премьера третьего сезона Будиночка на щастя на Новом канале, – рассказывает Анна.

Люпен (криминал, 2021)

– Прекрасная история о мести. В сериале вы увидите несравненного Омара Си, которого все любят за ироническую роль в 1+1. Здесь он разрывает своей игрой, – говорит ведущая.

Утреннее шоу, 2 сезон (драма, 2021)

– Мне близка тема Утреннего шоу после трех лет работы в Подъеме времен Педана, Притулы, Фреймут. А еще восхищаюсь игрой фантастической и правдивой Дженнифер Энистон, – рассказывает Анна.

Каштановый человечек (детективный мини-сериал, 2021)

– Новенький сериал от Netflix. На месте жестокого убийства полиция находит фигурку каштанового человечка. С помощью этой жуткой улики детективы пытаются найти убийцу. А еще в сериале говорится, к чему приводят сложные детские травмы. Поклонникам Декстера этот сериал понравится! — говорит ведущая.

Декстер (драмедийный криминально-психологический триллер, 2022)

– Расскажу кое-что тем, кто фанатеет от Декстера Моргана и дождался продолжения. Сценарная группа собиралась наказать его в конце восьмого сезона, но канал-заказчик настоял, чтобы Декстер жил. Теперь можем узнать, что с ним произошло за 10 лет. Все серии уже вышли 10 января. Ну, и спойлер – люди не меняются, – говорит Анна.

Садовники (драма, 2021)

– Сюжет основан на реальных событиях. Жизнь пары пансионеров внезапно перестает быть монотонной, когда в их саду находят два трупа. Главную роль сыграла фантастическая Оливия Колман. Обязательно рекомендую посмотреть, – говорит ведущая.