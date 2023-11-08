Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) думает над выступлением на территории оккупированного Донбасса. Артист заявил, что рассмотрит такую возможность, если предложат.

Будет ли Моргенштерн выступать в оккупированному Донбассе

Своими мыслями касательно временно захваченных территорий Украины музыкант поделился в интервью с пророссийской журналисткой Ксенией Собчак.

Как известно, Моргенштерн считается иноагентом в РФ, и боится возвращаться на родину из Дубаи. Впрочем, он ответил на вопрос, готов ли он получить одобрение от РФ через выступление в так называемых “ДНР/ЛНР”.

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— Вопрос серьезный. Я буду тщательно взвешивать все “за” и “против”, если такое предложение поступит. По сути, с одной стороны, у меня будет возможность наконец-то давать концерты, домой съездить, в баню, в Уфу на дачу, с бабушкой повидаться, — отметил Алишер.

Впрочем, окончательного ответа на этот вопрос у артиста нет. Он отметил, что будет причастен к политике после выступлений за захваченной Россией земле.

— Не хочу делать никаких политических высказываний, но буду решать это по мере поступления. Перед выбором нужно будет все обдумать, — отметил певец.

Напомним, что Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года — тогда в РФ указали причиной решения финансирование Алишера из Украины.

Сам же артист призывал прекратить войну, и в начале полномасштабного вторжения презентовал новый клип под названием 12, в который вставил голос одесситки из бомбоубежища.

Фото: Моргенштерн