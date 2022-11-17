Монархия в кризисе и неотразимая Дебики в роли Дианы: рецензия на 5-й сезон Короны

Пятый сезон британского сериала Корона, вышедший на платформе Netflix на прошлой неделе, охватывает период с 1988-го по начало 1997 года. Как известно, это предпоследний сезон истории о жизни и правлении королевы Елизаветы II.

Создателей Короны упрекали в том, что воспроизведение истории в сериале неточное, хотя сценарист Питер Морган всегда признавал, что это выдуманная версия событий за кулисами королевского двора.

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Не стал исключением и пятый сезон, получив порцию критики от некоторых политиков-консерваторов и актеров, не имеющих отношения к сериалу, например Джуди Денч. Она сказала, что Netflix “хочет стереть границы между исторической точностью и грубой сенсацией”, и выразила мнение, что зрители могут воспринять его события за историческую правду.

Этот сезон сосредоточен на принцессе Диане и принце Чарльзе, когда они находятся в процессе развода. Он также содержит скандально известное интервью Дианы Мартину Баширу для BBC Panorama в 1995 году. В нем она разоблачила фальшивость неудачного брака и рассказала о несчастьях своей королевской жизни.

Его можно назвать и сезоном королевских разводов, ведь сначала свой брак расторгла принцесса Анна (Клаудия Гаррисон), затем принц Эндрю (Джеймс Мюррей) и позже Чарльз (Доминик Вест). Освещается и скандал со снимками жены принца Эндрю, Ферги, на которых миллионер из Техаса целовал ей пятки, и интимный разговор Чарльза и Камиллы (Оливия Уильямс), которую окрестили Камиллагейт и Тампонгейт.

Все эти скандалы разворачиваются вокруг королевы, которую сыграла Имелда Стонтон, наиболее известная по роли Долорес Амбридж из саги о Гарри Поттере. Мужа королевы, принца Филиппа, воплотил актер Джонатан Прайс. Его герцог Эдинбургский необыкновенно симпатичный персонаж, который ищет возможности для радости за пределами дворца.

Смело можно сказать, что Стонтон и Прайс затмили своей игрой версию персонажей в двух предыдущих сезонах. Вернется в некоторых эпизодах и актриса Клер Фой в роли молодой Елизаветы II, а также Ванесса Кирби, которая сыграла молодую принцессу Маргарет.

Доминик Уест в роли Чарльза может стать определенным разочарованием для зрителя из-за банальной непохожести, но это компенсирует его уверенная игра. А вот Элизабет Дебики в роли Дианы в самом деле удивительна. Она показала Диану за решеткой королевской жизни, но с настойчивостью сохранять свой утонченный имидж. Ее первая попытка рассказать о своих проблемах – это тайное согласие на сотрудничество над книгой с журналистом Эндрю Мортоном.

– Нас было трое в этом браке, поэтому было немного тесно, – скажет Диана в интервью Баширу.

Создатели сериала посвятили два эпизода журналисту BBC Мартину Баширу (Прассанна Пуванараджа), который обманом завоевывает доверие Дианы и ее брата ради интервью. Причем Башир – единственный персонаж в Короне, изображенный как абсолютный поганец, за исключением того, что он хороший репортер.

Еще один эпизод переносит нас в Александрию, а затем рассказывает об отношениях между Мохамедом Аль-Файедом, отцом будущего близкого друга Дианы Доди, и камердинером герцога Виндзорского Сидни Джонсоном. Не обошел сезон и некоторые исторические события, например пожар в Виндзоре, развал СССР, передачу Гонконга КНР, а также победу лейбористов и начало премьерства Тони Блэра.

За просмотром сезона складывается ощущение, что для Дианы часы тикают до 31 августа 1997 года. В следующем сезоне почти наверняка она снова станет ударной волной для королевской семьи. Однако в нем также расскажут о смерти Дианы, принцессы Маргарет и королевы-матери.

Пятый сезон Короны начинается с королевской яхты Британия и ею же заканчивается. А еще он показывает, что Диану и всех других, кто стал жертвой “системы”, в конце концов услышали, как и их боль, хотя бы на мгновение. Корона не может быть копией истории, но она остается невероятно интересной, а заслуживает ли она симпатии, это решать зрителю.