Монархія у кризі і неперевершена Дебікі в ролі Діани: рецензія на 5-й сезон Корони

П’ятий сезон британського серіалу Корона, який вийшов на платформі Netflix минулого тижня, охоплює період з 1988-го до початку 1997 року. Як відомо, це передостанній сезон історії про життя та правління королеви Єлизавети II.

Творцям Корони дорікали, що відтворення історії у серіалі – неточне, хоча сценарист Пітер Морган завжди визнавав, що це уявна версія подій за лаштунками королівського двору.

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Не став винятком і п’ятий сезон, отримавши порцію критики від деяких політиків-консерваторів та акторів, які не мають причетності до серіалу, як-от Джуді Денч. Вона сказала, що Netflix “хоче стерти межі між історичною точністю та грубою сенсацією”, та висловила думку, що глядачі можуть прийняти його події за історичну правду.

Цей сезон зосереджений на принцесі Діані та принці Чарльзі, коли вони перебувають у процесі розлучення. Він також містить скандально відоме інтерв’ю Діани Мартіну Баширу для BBC Panorama в 1995 році. У ньому вона викрила фальшивість невдалого шлюбу та розповіла про нещастя свого королівського життя.

Його можна назвати й сезоном королівських розлучень, адже спершу свій шлюб розірвала принцеса Анна (Клаудія Гаррісон), потім принц Ендрю (Джеймс Мюррей), і пізніше – Чарльз (Домінік Вест). Висвітлюється й скандал зі знімками дружини принца Ендрю, Фергі, на яких мільйонер з Техасу цілував їй п’яти, та інтимна розмова Чарльза та Камілли (Олівія Вільямс), яку охрестили Каміллагейт і Тампонгейт.

Усі ці скандали розгортаються навколо королеви, яку зіграла Імелда Стонтон, найбільш відома за роллю Долорес Амбридж із саги про Гаррі Поттера. Чоловіка королеви, принца Філіпа, втілив актор Джонатан Прайс. Його герцог Единбурзький – надзвичайно симпатичний персонаж, який шукає нагод для радощів за межами палацу.

Сміливо можна сказати, що Стонтон та Прайс затьмарили своєю грою версію персонажів у двох попередніх сезонах. Повернеться в деяких епізодах й акторка Клер Фой у ролі молодої Єлизавети II, а також Ванесса Кірбі, яка зіграла молоду принцесу Маргарет.

Домінік Вест у ролі Чарльза може стати певним розчаруванням для глядача через банальну несхожість, але це компенсує його впевнена гра. А ось Елізабет Дебікі у ролі Діани справді дивовижна. Вона показала Діану за ґратами королівського життя, але з наполегливістю зберігати свій витончений імідж. Її перша спроба розповісти про свої проблеми – це таємна згода на співпрацю над книгою з журналістом Ендрю Мортоном.

— Нас було троє в цьому шлюбі, тому було трохи затісно, – скаже Діана в інтерв’ю Баширу.

Творці серіалу присвятили два епізоди, як журналіст ВВС Мартін Башир (Прасанна Пуванараджа) обманом завойовує довіру Діани та її брата заради інтерв’ю. Причому Башир – єдиний персонаж у Короні, який зображений як абсолютний поганець, за винятком того, що він хороший репортер.

Ще один епізод переносить нас до Олександрії, а потім розповідає про стосунки між Мохамедом Аль-Файєдом, батьком майбутнього близького друга Діани Доді, та камердинером герцога Віндзорського Сідні Джонсоном. Не оминув сезон і деякі історичні події, як-от пожежу у Віндзорі, розвал СРСР, передання Гонконгу КНР, а також перемогу лейбористів та початок прем’єрства Тоні Блера.

Під час перегляду сезону складається відчуття, що для Діани годинник цокає до 31 серпня 1997 року. У наступному сезоні майже напевне вона знову стане ударною хвилею для королівської сім’ї. Однак у ньому також розповідатимуть про смерть Діани, принцеси Маргарет та королеви-матері.

П’ятий сезон Корони розпочинається королівською яхтою Британія і нею ж закінчується. А ще він показує, що Діану та всіх інших, хто став жертвою “системи”, зрештою почули, як і їхній біль, хоча б на мить. Корона не може бути копією історії, але вона залишається неймовірно цікавою. А чи заслуговує вона на симпатію – вирішувати глядачу.