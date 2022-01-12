Одна из Instagram-моделей обвинила канадского рэпера Дрейка в том, что после секса получила интимные ожоги.

Девушка, чье имя не называется, рассказала, что встречалась с музыкантом несколько недель назад в его номере. Она заявила, что рэпер воспользовался во время секса презервативом, а затем отправился в туалет, чтобы выбросить его.

Девушка отправилась вслед за ним в ванную и достала из помойки использованный презерватив, развязала его и вставила открытым концом себе во влагалище и закричала.

Модель призналась, что она хотела использовать биологический материал музыканта, чтобы забеременеть. Однако внутри изделия был острый соус.

Выяснилось, что рэпер Дрейк наливает после секса в презервативы острый соус, чтобы предотвратить попытки похищения его спермы и убить сперматозоиды.

Сам рэппер никак официально не подтвердил эту информацию, однако в его Instagram-аккаунте появился пост с надписью: Можешь оставить себе свои 15 мин. славы, я же возьму остальные 23 ч. 45 мин.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi)

В свое время рэпер прославился так называемым проклятием Дрейка. Многие поклонники спорта верят, что совместное фото спортсмена с музыкантом предвещает поражение.

Ряд футболистов после совместного фото с Дрейком, которым они делились в социальных сетях, проигрывали свои матчи. Поэтому в 2019 году итальянская Рома запретила своим игрокам фотографироваться с Дрейком.

Источник: MTO News