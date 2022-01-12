Одна з Instagram-моделей звинуватила канадського репера Дрейка в тому, що після сексу отримала інтимні опіки.

Дівчина, чиє ім’я не називається, розповіла, що зустрічалася з музикантом кілька тижнів тому у його номері. Вона заявила, що репер скористався під час сексу презервативом, а потім вирушив до вбиральні, шоб викинути його.

Дівчина вирушила слідом за ним у ванну та дістала зі смітника використаний презерватив, розв’язала його та вставила відкритим кінцем собі у піхву і закричала.

Модель зізналася, що вона хотіла використати біологічний матеріал музиканта, щоб завагітніти. Однак усередині виробу був гострий соус.

З’ясувалося, що репер Дрейк наливає після сексу у презервативи гострий соус, щоб запобігти спробам викрадення його сперми та вбити сперматозоїди.

Сам репер ніяк офіційно не підтвердив цю інформацію, однак у його Instagram-акаунті з’явився пост з написом: Можеш залишити собі свої 15 хв. слави, я ж візьму решту 23 год. 45 хв.

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Свого часу репер прославився так званим прокляттям Дрейка. Багато шанувальників спорту вірити, що спільне фото спортсмена з музикантом віщує поразку.

Низка футболістів після спільного фото з Дрейком, яким вони ділилися у соціальних мережах, програвали свої наступні матчі. Через це у 2019 році італійська Рома заборонила своїм гравцям фотографуватися з Дрейком.

Джерело: MTO News