Как ни грустно это признавать, но календарь уже отсчитывает дни последнего месяца лета, а значит — скоро школа. Сейчас актуальным вопросом для родителей является подготовка ребенка к учебному году, в частности подбор одежды. Как собрать капсульный гардероб в школу и почему он так популярен — читайте на Фактах ICTV.

Персональный стилист Юлия Крыжалка рассказала нам, как собрать капсульный гардероб в школу и что он вообще из себя представляет. Объяснила она и что должно быть в капсульном гардеробе, как его правильно собрать. Об этом читайте в нашем материале далее.

Что такое капсульный гардероб

Капсульный гардероб — это небольшое количество идеально сочетающихся по стилю, цвету и фактуре вещей в гардеробе. А не это ли является основным, когда собираете ребенка в школу?

Именно по этой причине данный стиль так популярен. Поскольку предметы одежды легко комбинировать между собой, то из одних и тех же вещей можно составить множество различных аутфитов. Простота, минимум вещей, идеальное сочетание и красивый опрятный вид — капсульный гардероб настоящая находка для родителей.

— В школе важно выглядеть красиво и соответствовать указанному дресс-коду, поэтому капсульный гардероб — лучшее решение. Главное — правильность позиций и минимальное количество вещей, чтобы была возможность составить как можно больше образов, а ваш ребенок всегда выглядел интересно и по-новому, — говорит эксперт.

Что должно быть в капсульном гардеробе

Собирая капсульный гардероб в школу, целью ставим не количество вещей, а их качество и высокую комбинаторику, отмечает эксперт.

— Скоро 1 сентября и хочется, чтобы ребенок в школе выглядел стильно, важна одновременно и функциональность, — добавляет Крыжалка.

Что должно быть в капсульном гардеробе для школьного дресс-кода, разбираемся с экспертом далее.

Каждая капсула должна состоять из 4-5 верхов и 2-3 низов. Начинать формирование капсулы лучше снизу, а именно — брюк и юбок. Не забудьте и об обуви. Эти предметы одежды должны сочетаться с верхом – жакетами, рубашками, блузками, свитерами. И уже на основе этих собранных образов подбираются аксессуары — сумки, перчатки, пояса, шарфы, украшения.

Обувь

Здесь стоит смотреть в сторону лоферов, дерби, балеток. Эксперт даже разрешает поиграться с цветами и принтами, ведь обувь украсит и дополнит любой нейтральный образ.

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Брюки и юбки

Чтобы собрать капсульный гардероб в школу, нужно несколько пар костюмных брюк, а также джинсов. Они должны иметь однотонный плотный деним — особую хлопчатобумажную ткань саржевого переплетения. Также стоит добавить сдержанные юбки длины миди или даже макси.

Верхняя одежда

Далее переходим к верхней одежде. Она должна включать тренч, пальто, куртку простого кроя, но из качественных материалов. Цвет эксперт советует выбирать нейтральный, чтобы верхняя одежда подходила ко всему.

Можно добавить в капсульный гардероб дух old money в виде красивых выразительных пуговиц на кардигане. Это придаст образу шарма.

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Рубашка

Также в капсульном гардеробе должны быть плотные рубашки, которые держат форму.

— Что, как не хорошие рубашки, дополнит образы наших детей: здесь можете поиграть с цветами и принтами. Главное — обращайте внимание на крой и качество ткани, — добавляет персональный стилист.

Жакет

Еще одна важная деталь — жакеты. Эксперт говорит, что это тот самый элемент одежды, без которого трудно обойтись.

— Прикупите несколько различных оттенков, плюс можно приобрести этот предмет одежды с принтом, например, классической клеткой или гусиной лапкой. Главное, опять же, крой и качество ткани, плюс фурнитура, — говорит Крыжалка.

Футболка и гольф

Качественная база под жакеты — очень важна. Футболки, гольфы — сменные единицы, которые добавляют образу тон и разнообразие.

Уместными под любой лук будут и однотонные теплые свитера.

Аксессуары

В аксессуарную группу входит сумка, ремень и украшения, которые добавляют образу шарма и утонченности.

При выборе сумки эксперт советует обращать внимание на удобство в носке.

— Так почему бы не прикупить классный рюкзак, и спинка в безопасности, и, собственно, это стильно выглядит, — добавляет персональный стилист.

Также можно поиграть с деталями — влючить в капсульный гардероб носочки под лоферы или шелковый платок на сумку или рюкзак.

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Еще важно не бояться сочетать стили между собой при сборе капсульного гардероба в школу. Например, классический костюм можно замиксовать с футболкой, кедами и рюкзаком.

— Луки всегда будут выглядеть интереснее, если совместить различные элементы из противоположных стилей, — говорит Крыжалка.

И что еще важно — индивидуальность в формировании стиля.