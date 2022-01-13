Смерть на Рождество или очевидная игнорируемая правда: рецензия на Тихую ночь

На украинские экраны 20 января выходит один из самых мрачных рождественских фильмов Тихая ночь. На английском языке это можно было бы назвать “one of the darker Christmas movies”, на русском просто “мрачный”, а на украинском “похмурий”, но это вовсе не означает чего-то плохого.

Эта лента — дебютная режиссерская работа Камиллы Гриффин. Она демонстрирует огромный потенциал, хотя финал оставляет неприятное и грустное послевкусие.

По жанру картину определили как черную комедию, но правильней ее было бы назвать апокалиптической трагисатирой. В начале фильма Нелл (Кира Найтли) со своим мужем Саймоном (Мэттью Гуд) организуют роскошную рождественскую вечеринку в загородном доме, на которую приглашают друзей. Еще у них есть трое сыновей: старшего, Арта, сыграл звезда фильма Кролик Джоджо Роман Гриффин Дэвис.

Собственно, подготовка к рождественскому ужину, погоня за курицей Мэтью Гуда, тонкий британский юмор и приезд гостей – это все напоминает классическое комедийное и моментами мелодраматическое кино. Некая поздравительная рождественская открытка, которая быстро приобретает темную окраску, когда выясняется, что это Рождество — последнее для всех.

В подобном жанре всегда должен быть свой слон в комнате (английская метафора, означающая очевидную правду, которую все игнорируют – Ред.). И здесь он есть. Его пытаются нивелировать сначала смехом, а потом слезами, ведь впереди неизбежен конец света. Вот-вот до них дойдет огромное токсическое облако, образовавшееся из-за экологической катастрофы, вызванной действиями людей, что приведет к неизбежной и болезненной смерти всех.

В то же время, у всех героев есть специальные таблетки для самоубийства, выданные правительством, существование которых скрывали от бездомных и нелегальных мигрантов. Здесь можно провести параллель с вакцинами против Covid и угрозой так называемого вакцинного национализма, о котором говорили в ООН.

Во время просмотра очень заметно, что Найтли смакует эту роль. Да и игра самой актрисы доставляет удовольствие и наталкивает на мысль, что ее комический талант все еще используется крайне редко. Одна только улыбка Найтли в фильме будто бы говорит: если бы я вас убила, то ваше тело никогда бы не нашли.

Сама лента напоминает французскую картину 1996 года Сандрин Вейсс под названием Будет ли снег на Рождество? Там мать и семеро ее детей ложатся в свои кровати накануне Рождества и уже никогда не просыпаются. Вполне возможно, что Найтли, как и Гриффин, снявшая Тихую ночь и выступившая сценаристом, понравлся фильм 25-летней давности.

Среди гостей, приехавших на вечеринку: вспыльчивая и материалистичная Сандра (Аннабель Уоллис из сериала Острые козырьки), ее сдержанный и неразборчивый муж Тони (Руфус Джонс) и их раздражительная и избалованная дочь Китти (Дэвида Маккензи); лесбийская пара — Белла (Люси Панч) и Алекс (Кирби-Хауэлл Баптист), имеющие совершенно разные представления о том, как провести последние часы вместе; Джеймс (Сопе Дирису) и его гораздо более молодая партнерша Софи (Лили-Роуз Депп), единственная американка в актерском составе.

Финал фильма можно описать только как реализованную мечту для всех, кто отрицает изменения климата, антиваксеров и всех, кто думает, что ученые и правительства работают заодно, чтобы всех обмануть.

Если вы являетесь фанатом тонких черных комедий, то начальные сцены ленты могут вас немножко разочаровать. Диалоги персонажей — это типичная британская болтовня, которая может одновременно раздражать и восхищать. Как, например, в английской кинодраме Вечеринка Салли Портер. Но зрители, у которых есть терпение, все же получат свое вознаграждение, хоть и горькое.

Фото: Maven Screen Media, Marv Films